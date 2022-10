Schlacht Um Otzenhausen am 05.11.2022 in der Hunnenringhalle in Otzenhausen / Saar (Vorbericht)

Eventname: Schlacht Um Otzenhausen 2022

Bands: Pestilence, EXA, Final Fortune, The Fals, Scarlet Anger, Neorite, Sober Truth, Redgrin, Tempest, Souldevourer, Rising Glory, Journey Of DC

Ort: Hunnenringhalle, Ringwallstraße 8, 66620 Nonnweiler

Datum: 05.11.2022

Kosten: VVK: 27,00 €, AK: 30 €

Genre: Thrash Metal, Hard Rock, Black Metal, Death Metal, Heavy Metal, Doom Metal, Glam Metal, Power Metal

Besucher: ca. 500

Veranstalter: Celtic Warriors Otzenhausen

Link: https://cwo-ev.de/veranstaltungen/schlacht-um-otzenhausen/

Nachdem es der Schlacht Um Otzenhausen coronabedingt genauso erging wie anderen Events, wagen die Veranstalter Celtic Warriors Otzenhausen in diesem Jahr den Restart. Am 05.11.2019 steigt in der Hunnenringhalle in saarländischen Nonnweiler (Stadtteil Otzenhausen) erneut die Schlacht Um Otzenhausen.

Das seit 2011 stattfindende Indoorfestival bietet alljährlich den Metalfans Bands verschiedener Couleur, die zum metallischen Tanz aufspielen. 12 Bands verschiedener Genres der beliebten härteren Musik werden am 05.11.2022 auf zwei Bühnen auftrumpfen.

Dabei sind auch überregional bekannte Bands. Zugpferd in diesem Jahr dürften Pestilence sein, die extra aus den Niederlanden anreisen, um die Hunnenringhalle in Schutt und Asche zu legen. Die Schlacht Um Otzenhausen wird erneut geschlagen!

Weitere Information auf der Webseite oder auf Facebook-Seite:

https://www.facebook.com/events/2626466147489037