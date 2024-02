Exhorder: veröffentlichen zweite Single „Forever And Beyond Despair“ vom kommenden Album

Die NOLA-Thrash- und Groove-Wegbereiter Exhorder werden am 8. März ihr mit Spannung erwartetes viertes Album Defectum Omnium über Nuclear Blast Records veröffentlichen. Vergangenen Freitag hat die Band die zweite Single des Albums, Forever And Beyond Despair veröffentlicht; ein mitreißender und packender Pit-Thrasher mit massiven Riffs und blitzenden Soli. Ihr wisst schon, wofür Exhorder bekannt sind!

Sänger/Gitarrist Kyle Thomas kommentiert den neuen Song mit den Worten:

“Our second single Forever and Beyond Despair embraces many of the punk rock ingredients that we grew up on. Exhorder got its start on the punk rock scene of New Orleans, so it only made sense to dig back into this part of our roots. With aggressive angst and sarcastic themes, this song is absolutely a middle finger to the hypocrisies of the establishment.”

Seht euch das Musik-Video zu Forever And Beyond Despair hier an:

Exhorders neuestes und größtes Album enthält 12 erdrückende Tracks und ein bedrohliches Coverartwork von Travis Smith (Katatonia, Opeth). Das Album folgt auf die von der Kritik hochgelobte Veröffentlichung von Mourn The Southern Skies (2019). Die neue Single folgt auf die kürzlich von der Band veröffentlichte Metal-Hymne Year Of The Goat.

Defectum Omnium vorbestellen/vormerken:

https://exhorder.bfan.link/defectum-omnium

Stream Forever And Beyond Despair:

https://exhorder.bfan.link/forever-and-beyond-despair

Mehr Infos zu Exhorder (inklusive der Tourdaten für 2024) und ihrem sehr bald erscheinenden Album Defectum Omnium findet ihr hier:

