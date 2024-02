In Flames: veröffentlichen digitale Bonus-Version von Foregone inklusive Bonustrack „Become One“

Zur Feier des einjährigen Jubiläums ihres letzten Studioalbums Foregone haben die schwedischen Melodic Death Metal-Ikonen In Flames am 9. Februar eine digitale Bonus-Version von Foregone auf allen Streaming-Plattformen veröffentlicht.

Die Jubiläumsausgabe dieses hochgelobten Teils der Diskografie der Gruppe wird von einem alternativen Artwork begleitet und enthält den neuen Bonustrack Become One.

Die Band erklärt:

„Foregone was a very special record to make and time for our band.

We normally don’t have any extra material leftover but this time we had “Become One” and want to share it with you all. Hope you enjoy!! See you out on the road this year!“

Streamt Foregone (Bonus Version) inklusive Become One hier:

https://inflames.bfan.link/fgbslp

Seht euch hier den Visualizer für Become One an:

In Flames veröffentlichten ihr vierzehntes Studioalbum Foregone am 10. Februar letzten Jahres über Nuclear Blast. Das Album kombiniert die größten aggressiven, metallischen und melodischen Stärken ihrer bahnbrechenden Alben mit dem ausgereiften Songwriting ihrer aktuellen Ära.

Bestellt euch das Album hier:

https://inflames.bfan.link/foregone-newalbum.ema

In Flames werden diesen Herbst mit Arch Enemy und ihren Labelkollegen Soilwork auf Tour sein. Erlebt die Band live – her geht es zu den Tourdaten:

In Flames online:

https://www.inflames.com/

https://www.facebook.com/inflames/

https://www.instagram.com/inflames/