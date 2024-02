Firewind: veröffentlichen Lyric-Video zur kraftvollen, neuen Hit-Single „Chains“

Die Hardrock-Power-Metal-Titanen Firewind bereiten sich derzeit nicht nur auf die Veröffentlichung ihres brandneuen Studioalbums Stand United vor, sondern auch auf eine ausgedehnte Tournee durch Europa, die USA & Kanada, Großbritannien und Japan. Letzten Freitag präsentierte die Band ein Lyric-Video zu ihrer neuesten Single, der kraftvollen Hardrock-Hymne Chains!

Über die neue Single Chains sagt der legendäre Gitarrist und Firewind-Mastermind Gus G (Ozzy Osbourne, Arch Enemy, Dream Evil):

„This is the last single we put out as we’re getting closer to the Stand United album release. It’s leaning more towards the melodic hard rock side of Firewind. We hope you enjoy this track and get excited about the upcoming release! See you on the road soon!“

Seht euch hier das Lyric-Video zu Chains an:

Stand United wird als CD, LP, Vinyl, in digitalen Formaten und in Form von Sammlerpaketen erhältlich sein, die eine Autogrammkarte, einen Firewind -Aufnäher und ein Ticket für die kommende Europatournee der Band mit Masterplan enthalten! Für jedes gekaufte Ticket-Bundle haben Fans außerdem die Chance, ein Meet&Greet zu gewinnen. Um ein Exemplar des Albums vorzubestellen, besucht ihr: https://firewind.bfan.link/stand-united

Tourdaten Japan:

15.05 🇯🇵 Tokyo – Shibuya Club Quattro

16.05 🇯🇵 Osaka – Club Quattro

Mehr Infos zu Firewind und dem kommenden Album Stand United sowie ihre weiteren Tourpläne für 2024 erfahrt ihr hier und hier.

Die Tracklist zu Stand United findet ihr auch hier in unseren Time For Metal Release-Kalender:

Firewind sind:

Gus G. – Gitarre

Herbie Langhans – Gesang

Petros Christo – Bass

Jo Nunez – Schlagzeug

