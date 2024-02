Wirtz: chartet neues Studioalbum „DNA“ auf Platz 4

Wirtz ist zurück und schreibt mit starken Worten und in knalligen Tönen ein neues Kapitel seiner eigenen Erfolgsgeschichte. DNA ist das sechste Studioalbum von Wirtz und wurde am 02.02.2024 veröffentlicht.

Die Geschichte von Wirtz ist eine, die in der modernen Musikwelt eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Denn der Weg von Wirtz führt seit dem ersten Tag konsequent an den Majorstrukturen der Industrie vorbei. Als Daniel Wirtz 2006 mit Wirtz startet, ist ihm absolut klar, dass er die eigene Musik nicht mehr aus den eigenen Händen geben sollte. Mit seiner damaligen, englischsprachigen Band Sub7even hatte er bereits all das hinter sich: Bravo, LA Video, Radiohit, Majorlabel, Meinungen und die Erwartung, sich zu verbiegen… Was bei Wirtz entsteht, ist zu persönlich, als dass man es durch den Filter von Plattenfirmen und Radiostationen jagen könnte. Stattdessen erzählt man die eigene Geschichte mit eigenen Worten. Es gibt keine Kampagnen, dafür jedoch das Vertrauen, dass sich Menschen zusammenfinden, die die Songs lieben sowie Teil der Geschichte sein wollen und zugleich diese Botschaft weitertragen.

„Bei mir sind früher viele Sachen schiefgelaufen. Wie oft stand bei uns ein A&R-Manager im Studio und meinte, die Snare wäre zu laut. Oder er hörte den Hit noch nicht. Wir sollten so lange an unserer Musik herumschleifen, bis sie im Einheitsbrei untergeht“, erinnert sich Wirtz mit Grauen an die Zeit beim Majorlabel. „Ich habe mich von den Plattenfirmen nie verstanden bzw. gewollt gefühlt, sondern eher als ein Produkt in einer Maschinerie. Das hatte ich mir anders vorgestellt, weshalb die Entscheidung nahe lag, ein eigenes Label zu gründen. Davon kann man existieren und man muss sich nicht verbiegen. Diese Freiheit genieße ich extrem.“

Seit dem 01.02.2024 läuft die DNA Tour:

Wirtz – DNA TOUR LIVE 2024

01.02.2024 – Stuttgart, Im Wizemann Halle

02.02.2024 – Saarbrücken, Garage

03.02.2024 – Köln, Viktoria Carlswerk

08.02.2024 – Bremen, Aladin

09.02.2024 – Münster, Skaters Palace

10.02.2024 – Hannover, Capitol

11.02.2024 – Hamburg, Grosse Freiheit 36

15.02.2024 – Frankfurt, Batschkapp

16.02.2024 – Erfurt, Club Central

17.02.2024 – Leipzig, Felsenkeller

18.02.2024 – München, Backstage Werk

21.02.2024 – Berlin, Huxleys Neue Welt

22.02.2024 – Nürnberg, Hirsch

23.02.2024 – Dortmund, FZW Halle