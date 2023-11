In Flames: kündigen „Rising From The North“ Tour mit Arch Enemy und Special Guest Soilwork für Oktober 2024 an

Haltet euch fest, Metalheads! Die Ankündigung, dass drei der kultigsten schwedischen Metal-Bands, In Flames, Arch Enemy und Soilwork, sich für eine gemeinsame Europa-Tournee mit dem Titel Rising From The North zusammentun, hat die Metal-Gemeinde in Schockstarre versetzt. Die Tour verspricht eine unvergessliche Nacht des schwedischen Metal-Chaos.

Anders Fridén von In Flames: „Ich könnte nicht aufgeregter sein, diese Tour anzukündigen. Es hat lange auf sich warten lassen und wir stehen endlich wieder gemeinsam mit unseren Freunden von Arch Enemy und Soilwork auf der Bühne. Wir planen, euch eine unvergessliche Nacht voller Melodien und Chaos zu bieten! Das ist Schweden vom Feinsten – eine Tour, die man einfach nicht verpassen sollte!!!“

Michael Amott von Arch Enemy fügt hinzu: „Was für ein wahnsinniges schwedisches Metal-Spektakel in ganz Europa im Jahr 2024! Wir haben eine lange gemeinsame Geschichte mit In Flames und Soilwork, die bis in die frühen Tage von Arch Enemy zurückreicht. Wir sind extrem aufgeregt, diese besondere Tour mit unseren schwedischen Kameraden zu machen – los geht’s!!!“

Björn Strid von Soilwork erklärt: „Endlich können wir die großartigen Neuigkeiten eines der besten Tour-Line-Ups seit mindestens einem Jahrzehnt bekannt geben! Wir sind super aufgeregt und wir sind uns verdammt sicher, dass dies eine Tour ist, auf die viele Leute sehnsüchtig gewartet haben. Wir gehen mit Arch Enemy und In Flames weit zurück, also macht euch bereit für einen absolut legendären schwedischen Melodic Metal Angriff!!“

Die Rising From The North Tour ist eine Feier des schwedischen Metals. In Flames, Arch Enemy und Soilwork repräsentieren die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Genres. Die Fans können sich auf ein intensives Erlebnis freuen, das über das traditionelle Konzertformat hinausgeht.

Der allgemeine Vorverkauf für die Tour beginnt am Freitag, 24. November, 10 Uhr MEZ. Der exklusive Vorverkauf beginnt am heutigen Mittwoch um 10 Uhr MEZ. Fans sollten sich ihre Tickets frühzeitig sichern, um dieses historische Treffen der Metal-Giganten nicht zu verpassen.

Offizielle Tourdaten:

03.10. UK – Glasgow – O2 Academy

04.10. UK – Manchester – Manchester Academy

05.10. UK – Birmingham – O2 Academy

06.10. UK – London – Eventim Apollo Hammersmith

08.10. FR – Paris – Olympia

09.10. LU – Esch-sur-Alzette – Rockhal

11.10. DE – Hamburg – Sporthalle

12.10. DE – Düsseldorf – Mitsubishi Electric Hall

13.10. NL – Den Bosch – Mainstage

15.10. CH – Zurich – The Hall

16.10. IT – Milan – Alcatraz

18.10 DE – Stuttgart – Schleyer-Halle

19.10. DE – Frankfurt – Jahrhunderthalle

20.10. DE Munich – Zenith

22.10. AT – Vienna – Gasometer

23.10. HU – Budapest – Barba Negra

25.10. CZ – Prague – Sportovni Hala Fortuna

26.10. DE – Dresden – Messe

27.10. DE – Berlin – Columbiahalle

29.10. NO – Oslo – Spektrum

31.10. SE – Malmö – Malmö Arena

01.11. SE – Gothenburg – Scandinavium

02.11. SE – Stockhom – Hovet

03.11. SE – Sundsvall – Nordichallen

05.11. FI – Helsinki – Ice Hall

Über In Flames

In Flames sind eine der größten Metal-Bands der Welt, die sich nie scheut, ihre künstlerischen Grenzen zu erweitern und eine Musik zu kreieren, die ebenso eingängig wie krachend ist. Die 1990 gegründete Band gilt als einer der Urväter des melodischen Death Metal und als Begründer des „Göteborg-Sounds“. Mit mittlerweile vierzehn Studioalben, zahllosen erfolgreichen Tourneen rund um den Globus, bei denen sie mit Größen wie Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden, Megadeth, Judas Priest und Slayer auftraten, Millionen verkaufter Tonträger und einer riesigen Fangemeinde auf der ganzen Welt haben In Flames bewiesen, dass sie eine unaufhaltsame Kraft sind. Seit ihrem Debütalbum Lunar Strain aus dem Jahr 1994 hat die Band mit ihren vertrackten Twin-Guitar-Attacken, dem melodischen Gesang und den großartigen Arrangements einen unverwechselbaren Sound geschaffen, der sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat.

In Flames sind:

Anders Fridén | Gesang

Björn Gelotte | Gitarre/Gesang

Chris Broderick | Gitarre

Tanner Wayne | Schlagzeug

Liam Wilson | Bass

Über Soilwork

Soilworks erstklassige kreative Beständigkeit, die sie im Laufe ihrer Karriere immer wieder unter Beweis gestellt haben, ist die Tugend, die sie wohl am besten definiert. Gegründet Ende 1995, veröffentlichten Soilwork 1998 ihr Debütalbum Steelbath Suicide und ernteten schon früh große Resonanz. Im Jahr 2001 schlossen sich Soilwork Nuclear Blast an, und 2003 hatten sie bereits fünf Alben auf dem Buckel. Das zwölfte Studioalbum Övergivenheten aus dem Jahr 2022 setzt die Tradition des hochwertigen musikalischen Outputs fort und repräsentiert die Band in ihrem Wachstum und ihrer aktuellen Lebensphase – geprägt von einer Zeit, die wohl niemand auf diesem Planeten so schnell vergessen wird.

Soilwork sind:

Björn „Speed“ Strid | Gesang

Simon Johansson | Gitarren

Sven Karlsson | Tasteninstrumente

Sylvain Coudret | Gitarren

Bastian Thusgaard | Schlagzeug

Rasmus Ehrnborn | Bass