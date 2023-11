Monuments: veröffentlichen Digitalalbum „In Stasis (Deluxe Edition)“ mit bisher unveröffentlichten Remixen sowie Instrumental-, Live- und Akustikversionen

Die britische Band Monuments, eine der Pioniere des Progressive und Djent Metal, freut sich über die Veröffentlichung ihres neuesten Werks, die Deluxe Edition ihres letzten Albums In Stasis. Diese Sonderausgabe des gefeierten Albums lässt nicht nur die komplexen Rhythmen von In Stasis und die technische Versiertheit der Band wieder aufleben, sondern zeigt auch die kontinuierliche musikalische Entwicklung von Monuments. In Stasis (Deluxe Edition) enthält neue Live- und Akustik-Tracks, Remixe sowie bisher unveröffentlichte Instrumentalversionen von In Stasis. Die Veröffentlichung enthält außerdem einen brandneuen Remix von Cardinal Red von Elodin.

Hören kann man In Stasis (Deluxe Edition) hier: https://monuments.lnk.to/InStasis-DeluxeEdition

In Stasis (Deluxe Edition) erscheint als digitales 3-CD-Album mit einer neuen Auflage des originalen Albumcovers.

Weitere Infos zur Band und zum Album könnt ihr hier nachlesen: