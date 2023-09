Monuments: kündigen „In Stasis (Deluxe Edition)“ an und veröffentlichen den „Cardinal Red“-Remix von Zardonic + Instrumental Version

Monuments, die bahnbrechende Kraft in der Welt des Progressive und Djent Metal, bereitet sich darauf vor, eine Deluxe-Version ihres letzten Longplayers In Stasis zu veröffentlichen, der am 16. November über Century Media Records erscheint.

Die in Großbritannien ansässige Band sprengt weiterhin Grenzen und definiert Genres neu mit ihrer neuesten Klangkreation, einem elektrisierenden Remix von Zardonic, ihrer erfolgreichen Single Cardinal Red.

Cardinal Red (Zardonic–Remix) markiert einen weiteren bedeutenden Sprung für Monuments, die mit neuen Klanglandschaften experimentieren. Dieser Remix katapultiert einen beliebten Monuments-Track in unbekanntes Terrain, indem er elektronische und industrielle Elemente erforscht, während er die unverwechselbare Energie und Intensität der Band beibehält.

Das Ergebnis ist eine klangliche Reise, die die Grenzen des progressiven Metals verschiebt und Monuments‚ Engagement für Innovation unter Beweis stellt.

Streamt Cardinal Red (Zardonic-Remix): hier

Monuments wurde 2007 gegründet und hat sich in den letzten zehn Jahren als eine der größten Progressive-Metal-Bands etabliert. Mit einer Diskografie voller bahnbrechender Alben wie Gnosis und The Amanuensis haben sie Fans auf der ganzen Welt mit ihren komplizierten Kompositionen, knochenbrechenden Riffs und mitreißenden Melodien in ihren Bann gezogen.

Der hervorragende Ruf der Band wird durch ihr tadelloses musikalisches Können und ihre unvergesslichen Live-Auftritte untermauert. Monuments‚ komplexe und technische Musik, gepaart mit introspektiven Texten, hat ihnen eine treue, weltweite Anhängerschaft eingebracht. Ihr neuestes Album, In Stasis, erhält nun einen neuen Anstrich als Deluxe-Bundle und wird als digitales 3CD-Albumprodukt erscheinen.