Tenside: neue Single „Come Alive Dying“ inklusive Musikvideo erschienen

Tenside veröffentlichen ihre neue Single Come Alive Dying inklusive dem neuen Musikvideo zur Single und kündigen ihr neues Album für den 19.01.2024 an!

Come Alive Dying der eponyme Opener des Albums, bewegt sich in einer existenziellen Grauzone zwischen Apokalypse und kreativer Neugeburt und ist der ultimativen Endzeit-Soundtrack für den Metal-Arena-Moshpit. Come Alive Dying ist eine Hymne an den Tod und das Leben zugleich.

„I am not afraid of dying”, shoutet Kuhlemann wütend im Chorus des Titelsongs, dessen von persönlichen Verlusten und Abschied geprägte Lyrics allen Hörerinnen und Hörern einen Spiegel über die mit erschreckendem Tempo wachsende Gleichgültigkeit für unsere eigene Lebendigkeit vorhält. Eine unaufhaltsame Riff-Maschine, die die Gesamtstimmung des Albums schon mal mit voller Wucht einfängt und vorweg nimmt.

Offizielles Musikvideo zu Come Alive Dying jetzt auf YouTube (hier) ansehen:

Für die Produktion ihres 8. Studioalbums haben sich Frontmann Daniel Kuhlemann, Gitarrist Michael Klingenberg, Bassist Jonas Hölscher und Drummer Johannes Jörg eine echte Allstar-Crew ins Boot geholt, die die musikalische Vision des Quartetts in einen ebenso bombastischen wie atmosphärischen Breitwand-Sound umgesetzt hat. Aufgenommen wurde die neue Platte größtenteils im bandeigenen Studio in München in Zusammenarbeit mit Co-Producer Christoph von Freydorf sowie mit Kristian „Kohle“ Kohlmannslehner in seinen Kohlekeller Studios, bevor die Tracks in Los Angeles von Joseph McQueen (As I Lay Dying, Bad Wolves, Bury Tomorrow) gemischt und schließlich in Nashville von Ted Jensen (Gojira, Korn, Bring Me The Horizon) gemastert wurden.

Come Alive Dying ist ab dem 19.01.2024 in folgenden Formaten via Ivorytower Records / Edel erhältlich:

– Deluxe Box inkl. CD (Digipack), Flagge, Patch, Duftbaum, Pin, Sticker, Signierte Sammelkarte

– Streng limitiert auf 500 Einheiten weltweit.

– 1-LP Gatefold Picture Disc streng limitiert auf 400 Einheiten weltweit

– 1-LP Gatefold Clear Splatter streng limitiert auf 250 Einheiten weltweit

– 1-LP Gatefold Gold Splatter streng limitiert auf 250 Einheiten weltweit

– 1-CD Digipack, inkl. 16 Seiten Booklet

– Digital Album

– Come Alive Dying Album-Bundles (EMP Exclusive)

– Come Alive Dying Album-Bundles (Kings-Road Merch Exclusive)

Vorbestellungen kann man hier machen: https://tenside.lnk.to/ComeAliveDyingPR

Tenside – Come Alive Dying – Release Tour 2024

Plus Special Guests

Präsentiert von: Bitburger, EMP, Fuze und MoreCore:

18.01.2024 Hamburg – Bahnhof Pauli

19.01.2024 Berlin – Cassiopeia

20.01.2024 München – Backstage

Tickets: https://www.eventim.de/artist/tenside/

Mehr Infos über Tenside bekommt ihr hier:

Tenside sind:

Daniel Kuhlemann – Gesang

Michael Klingenberg – Gitarre

Jonas Hölscher – Bass

Johannes Jörg – Schlagzeug

Tenside online:

Website: https://tenside-music.com

Instagram: https://www.instagram.com/tensidemusic

Facebook: https://www.facebook.com/TENSIDE