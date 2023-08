Tenside: erste Single „Shadow To Shine“ aus dem neuen Studioalbum erscheint am 04.08.23

Tenside veröffentlichen morgen ihre neue Single Shadow To Shine inklusive dem neuen Musikvideo zur Single. Shadow To Shine ist ein furioses Groove-Monster, das den Hörer dazu drängt, seine Komfortzone des Selbstmitleids und der Selbstsabotage zu verlassen. Eine klare Botschaft der Befreiung und Transformation in Zeiten von träger Gleichgültigkeit. Den Track kann man hier streamen.

Seit mehr als fünfzehn Jahren begeistert die im Jahr 2005 gegründete Formation eine internationale Fan-Community mit ihrem modernen Metal-Sound, in dem die Süddeutschen ihre Einflüsse aus Metalcore, Thrash und Industrial Metal zu einem völlig eigenen und sofort wiedererkennbaren Trademark-Style verbinden.

Nach viel beachteten Alben wie Nova (2013) oder Convergence (2017) konnten Tenside mit dem im März 2020 releasten Longplayer Glamour & Gloom ihren bisher größten Erfolg verbuchen und stiegen auf Platz 45 der deutschen Top 100 Album Charts ein. Insgesamt enterte das Album die digitalen Charts in mehr als fünfzehn Ländern und konnte über zehn Millionen globale Streams generieren. Und auch live haben sich Tenside durch unzählige Konzerte von kleinen Underground-Club bis zu den renommiertesten Festivalbühnen ein stabiles Standing erarbeitet.

Neben diversen Headliner-Tourneen durch ganz Europa und die UK bis nach China und Japan war die Band als Support für internationale Größen wie Killswitch Engage, Trivium, As I Lay Dying, Bad Wolves sowie viele andere zu erleben und rockte weltweit die Bretter vom Wacken Open Air und With Full Force bis zum bulgarischen Hills of Rock und dem chinesischen Midi Festival. Höchste Zeit, den nächsten Schritt zu machen.

Tenside Live 2023

05.08.23 DE – München / Backstage Werk (Free & Easy Festival)

Tenside sind:

Daniel Kuhlemann – Gesang

Michael Klingenberg – Gitarre

Jonas Hölscher – Bass

Johannes Jörg – Schlagzeug

