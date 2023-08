Power Falcon: veröffentlichen ihre neue Komposition „Tumble Down The Mountain“

Die in Los Angeles ansässige Hard Rock-Band Power Falcon wird ihre dritte Single mit dem Titel Tumble Down The Mountain am 03.08.2023 veröffentlichen. Sie wird auf Bandcamp, Spotify, Apple Music und überall, wo Musik gestreamt wird, verfügbar sein. Hier kannst du sie anhören: https://powerfalcon.bandcamp.com/

Tumble Down The Mountain handelt von einem Flüchtigen vor dem Gesetz, der sich im Wald versteckt. Dort stößt er auf eine alte Bärenhöhle, wo eine überraschende Metamorphose durchläuft und zu einem halben Mann, halb Kodiakbären wird. Von da an verspürt er einen unstillbaren Hunger nach menschlichem Fleisch und kann es kaum erwarten, den Berg hinunterzukommen, um zu all dem köstlichen Fleisch zu gelangen.

Power Falcon entstand aus der Unzufriedenheit und Frustration, die durch die Pandemie wie ein feuriger Phönix geerntet wurden, mit einer starken Lust, rockige Musik zu machen. Der langjährige Rock-Veteran Matt Lake (bekannt durch The B-Movie Rats, Atomic Sherpas, The Black Widows, Walking Phoenixes), der einen langen und beständigen musikalischen Weg einschlug, um Jazzgitarre zu studieren und Doktor der Jazzgitarre zu werden, wurde diesmal von einer neuen Begeisterung zum Schlagzeugspiel und einem brennenden Bedürfnis, die verstörenden Lockdown-Blues in Flammen aufgehen zu lassen, zurück zu seinen Wurzeln gerufen.

Er rekrutierte seine alten Freunde und Mitmusiker Dan Cobbett (Thunderchimp, Pantz Noyzee) und Pete Nash (Muscle Bitches, Retardo Montalbaln), um mit den aggressiven neuen Riffs zu spielen, die Matt entwickelt hatte und die schließlich zu vollständigen Arrangements führte. Das Trio beschloss, Demos dieser neuen Mischung aus Rockmusik aufzunehmen, die schnell zu einer neuen Obsession wurde.

Als die Pandemie sich dem Ende zuneigte und das Leben wieder normal wurde, wurde ihnen klar, dass diese faszinierende Mischung aus Einflüssen live gespielt werden musste und eine angemessene Rhythmussektion von entscheidender Bedeutung war. Hier kamen der meisterhafte Schlagzeuger S. Scott Aguero (Ford Maddox Ford, The Violet Hour) und der explosive Bassist Chip Wilson (Blasphemy, Destroyinator Music Collective) ins Spiel. Der Sound war nun vollständig, und Power Falcon erhob sich in den Lüften.