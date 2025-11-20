Tenside: haben neue Single „Receiver Of The Dark“ veröffentlicht

Mit Receiver Of The Dark liefern Tenside eine Modern-Metal-Hymne mit mächtigem Ohrwurm-Refrain. Präzise Riffs, punchige Hooks und gnadenloser Druck treffen auf Lyrics, die den Zerfall unserer Welt schonungslos benennen. S.O.S. ist der Puls des Songs – und der unserer Zeit. Zwischen Kriegen und wachsender Entfremdung steht blanke Hilflosigkeit neben selbstgefälligem Glanz. Dieses Ungleichgewicht frisst sich durch alles. Receiver Of The Dark ist der kompromisslose Soundtrack mit einem Refrain, der sich unausweichlich festsetzt – für Zeiten, in denen die Risse größer werden. Oder, wie die Band es auf den Punkt bringt: „The band’s new single confronts collapse – ‘S.O.S, we’re falling apart…’“

Produziert wurde die neue Single im bandeigenen Studio in München. Den Mix übernahm Joseph McQueen (u. a. Bad Wolves, From Ashes To New, The Funeral Portrait) in Los Angeles. Das Musikvideo entstand in Zusammenarbeit mit dem Visual Artist Glass Void (u. a. Korn, Bebe Rexha) und Regisseur Mirko Witzki.

Mit dem im Januar 2024 veröffentlichten Longplayer Come Alive Dying konnten Tenside ihren bisher größten Erfolg verbuchen: Platz #6 der Deutschen Top-100-Album-Charts sowie weltweite Platzierungen in zahlreichen digitalen Rock- und Metal-Charts. Neben diversen Headliner-Tourneen durch ganz Europa und das Vereinigte Königreich bis nach China und Japan war die Band als Support für internationale Größen wie Five Finger Death Punch, Trivium, Killswitch Engage und Bad Wolves sowie viele andere zu erleben – und rockte weltweit die Festival-Bretter: vom Wacken Open Air, Summer Breeze und With Full Force über das bulgarische Hills Of Rock, Chinas größtes Festival, das Midi Open Air, bis hin zum südamerikanischen Altavoz-Festival in Medellín, Kolumbien.

Im Sommer 2025 war die Band auf Europa-Festival-Tour und überzeugte dabei u. a. auf wichtigen europäischen Metal-Festivals wie dem Alcatraz Festival (Belgien), dem Motocultor Festival (Frankreich) und dem South Of Heaven Festival (Niederlande).

Mit Receiver Of The Dark liefern Tenside zum Jahresende einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf das Jahr 2026 !

Tenside sind:

Daniel Kuhlemann – Vocals

Michael Klingeberg – Guitar

Jonas Hölscher – Bass

Johannes Jörg – Drums