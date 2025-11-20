Course Of Fate: veröffentlichen neue Video Single „Acolyte“ vom kommenden Album „Behind The Eclipse“

Die norwegische Progressive-Metal-Band Course Of Fate hat ihre neue Single Acolyte veröffentlicht – ein weiterer vielversprechender Vorgeschmack auf das kommende Studioalbum Behind The Eclipse, das am 30. Januar 2026 über ROAR! – A Division of Reigning Phoenix Music erscheint.

Parallel zum Song ist ein eindrucksvolles Musikvideo erschienen, das die Atmosphäre und Thematik von Acolyte visuell perfekt einfängt. Inhaltlich beschäftigt sich der Track mit Gedankenkontrolle, Zerstörung und dem Wunsch nach einem Neuanfang.

Die Band schreibt über die neue Single:

„Gedankenkontrolle, Gemeinschaften und Zugehörigkeit. Wenn man einmal drin ist, gibt es kaum ein Entkommen. Doch das Feuer hat die Macht, alles zu Asche zu verwandeln. Wenn sich der Staub gelegt hat, beginnt ein neuer Tag. Und durch die Augen eines neuen Anführers… werden wir Utopia finden? Dieser Song führt zurück in ein Universum, das wir 2020 eingeführt haben. Manchmal braucht es nur einen kleinen Funken, um die Flamme zu entfachen.“

Acolyte ist ein atmosphärisch dichter, erzählerisch starker Song, der vor allem Fans von Bands wie Opeth ansprechen dürfte.

Nach den weltweit gelobten Vorgängeralben Mindweaver (2020) – einem Konzeptalbum, das Vergleiche mit Operation: Mindcrime, Scenes From A Memory und The Wall hervorrief – und dem progressiven Nachfolger Somnium (2023), präsentieren Course Of Fate mit Behind The Eclipse ihr bisher vielfältigstes und zugleich härtestes Werk.

Das Album ist kein Konzeptalbum, dennoch verbindet alle Songs ein gemeinsamer roter Faden: das Zusammenspiel von Licht und Dunkelheit; musikalisch wie thematisch. Das Resultat ist ein intensives, atmosphärisches und vielschichtiges Progressive-Metal-Erlebnis!

Behind The Eclipse Tracklist:

1. Memories

2. Behind The Eclipse

3. Sky Is Falling

4. So It Goes

5. Acolyte

6. Hiding From The Light

7. Don’t Close Your Eyes

8. Neverwhere

Course Of Fate sind:

Eivind Gunnesen – Gesang

Kenneth Henriksen – Gitarre

Fredrik Jacobsen – Gitarre

Torstein Haakafoss – Bass

Per-Morten Bergseth – Schlagzeug