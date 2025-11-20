Magnolia Park: neue Single mit Video „Chasing Shadows“

Die Orlandoer Sonic Storyteller Magnolia Park melden mit einer brandneuen Single namens Chasing Shadows zurück, ihrer ersten neuen Musik, nachdem sie Anfang des Jahres das Tor zu ihrem VAMP-Universum geöffnet haben. Das bisher härteste und ambitionierteste Album der Band wurde von der Liebe ihrer Mitglieder zu Anime, Horror und Fantasy inspiriert und liefert den Soundtrack zu einer unheilvollen Reise durch eine dystopische Welt, in der Herrscher und Rebellen um die Zukunft kämpfen.

Mit einer Drum Machine und eingängigen Hooks, die einen Kontrast zu den sludgy Gitarren und wütenden Melodien bilden, handelt der neue Track von emotionalen Turbulenzen am Ende der VAMP-Erzählung, in der die Protagonistin der Geschichte (Aurora XI) durch die Hand ihres Feindes einen extremen Verlust erleidet.

„Chasing Shadows handelt davon, sich der Liebe nicht würdig zu fühlen und von der Qual, jemanden zu verlieren, der einem nahesteht“, erklärt die Band. „Wir wollten einen Song darüber schreiben, wie Aurora sich fühlt, nachdem sie ihre Schwester Ophelia im Kampf gegen den Schattenkult verloren hat.“ Seht euch unten das von den frühen 2000er Jahren inspirierte Musikvideo an:

Die Band bestätigt außerdem die ersten Festivals für 2026:

Rock Am Ring, Nürburgring am 05.06.2026

Rock Im Park, Nürnberg am 07.06.2026

Nova Rock Festival, Nickelsdorf am 12.06.2026

Vainstream Rockfest, 26. – 27.06.2026

Jera On Air, Ysselstyn, 25. – 27.06.2026

Mit ihrer unermüdlichen Arbeitsmoral in den sozialen Medien und ihrer produktiven musikalischen Arbeit eroberten sie die Szene im Sturm. Ihre beliebten Halloween-Mixtapes, die mehrteilige Eater-EP-Reihe und ihr Debütalbum Baku’s Revenge machten sie nicht nur zu einem Favoriten auf den Playlists und der For You-Seite von Millionen von Hörern auf der ganzen Welt, sondern auch zu einer Live-Band, die man gesehen haben muss. Sie tourten mit A Day To Remember, From Ashes To New und der ersten Summer School-Tour (wo sie als Headliner auftraten). Außerdem standen sie auf den Bühnen großer Festivals wie Reading und Leeds, When We Were Young, Sonic Temple, Louder Than Life, Welcome To Rockville und Riot Fest sowie bei den wiederbelebten Warped Tour-Stopps in D.C., Long Beach und Orlando. Zurück in Übersee hat die Band für 2026 Auftritte in Europa beim Download Fest, Rock Am Ring, Rock Im Park und weiteren Festivals geplant, sowie eine Reihe von Terminen mit Babymetal in Australien.