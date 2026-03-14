Magnolia Park: haben neue Single mit Visualizer „Dangerous“ veröffentlicht

Magnolia Park teilen ihre neue Single Dangerous – die letzte Vorschau vor dem Deluxe-Album Nights After Vamp, das am Freitag erschienen ist.

Als einer von sechs neuen Tracks, die die Klangwelt ihres dystopischen Universums erweitern, das erstmals im ambitionierten Konzeptalbum Vamp vom vergangenen Frühjahr vorgestellt wurde, verkörpert Dangerous genau jene dunkle, betörende Essenz, die die Band mit großer Sorgfalt erschaffen hat.

„Dangerous ist das Herzstück der Deluxe-Version und deutet eine sinnlichere Seite an, die wir gerade erkunden und die ihren Weg in die Lore der Vampire finden wird“, erklärt die Band. „Mit seinen sexy Lyrics, schweren groovenden Riffs, zukunftsgerichteter Produktion und RnB-Vocals ist der Song ein Vorgeschmack auf den neuen Sound – und darauf, was nach Nights After Vamp kommt.“

Mit Nights After Vamp haben Magnolia Park einen elektrisierenden Mix aus Hard Rock, Punk, Nu-Metal, Hip-Hop und Metalcore zu einem schwindelerregenden, multisensorischen Erlebnis verdichtet. Über 17 Songs hinweg untermalt die Platte eine unheilvolle Reise durch die fiktive Welt Nocturne Nexus, in der Herrschende und Rebellen kämpfen, während die Zukunft auf Messers Schneide steht. Stark inspiriert von der Liebe der Band zu Anime, Horror und Fantasy, speist sich die Erzählung aus dem langjährigen Vampire Hunter D ebenso wie aus ikonischen Werken wie Star Wars, Dracula und Joseph Campbells legendärem Monomythos.

Begleitet die Story auf der interaktiven Website – inklusive Visuals und Charakter-Illustrationen, die euch durch die packende Handlung von Nocturne Nexus führen.

Schau dir hier die Story an

Produziert von den bandinternen Produzenten gemeinsam mit Andrew Wade (A Day To Remember, Wage War), Hiram Hernandez (blessthefall) und Andy Karpovck (408, Taylor Acorn) und gemischt von Zakk Cervini (Bad Omens, Bring Me The Horizon), vertonen Magnolia Park diese dramatische Geschichte aus karmesinrotem Blut und verchromtem Mut mit ihrem eigenen Mix aus Mensch und Maschine: sirrende Elektronik und industrielle Untertöne treffen auf hammerharte Breakdowns, Wände aus heruntergestimmten Gitarren und Roberts’ stimmliche Grenzgänge.

Seit ihrer Gründung 2018 in Orlando, Florida, haben Magnolia Park – Sänger Joshua Roberts, die Gitarristen Tristan Torres und Freddie Criales, Drummer Joe Horsham und Bassist Vincent Ernst – immer wieder bewiesen, dass sie zu den spannendsten und zukunftsweisendsten Bands des Undergrounds gehören. Mit einem chamäleonhaften, genreübergreifenden Sound, der Punk, Hard Rock, Hip-Hop und Metalcore zu einem intensiven Gesamterlebnis verbindet, hat die extrem produktive Band bislang ein Mixtape, vier EPs, zahlreiche Singles und zwei Longplayer veröffentlicht – und kommt aktuell auf beeindruckende 510 Millionen Streams ihres Gesamtkatalogs. Mit 2 Millionen wöchentlichen Hörer*innen hat ihre Fähigkeit, Grenzen zu verwischen, Support von Medien wie GRAMMY.com, Loudwire, MTV News, Guitar.com und weiteren erhalten – und ihnen eine internationale Social-Media-Community von über 1,8 Millionen Fans eingebracht.

Tracklist:

1. Dangerous (Bonus)

2. Ask For It (Bonus)

3. High (Feat. Arrows In Action)

4. Mindgames (Bonus)

5. Chasing Shadows (Bonus)

6. Shallow (Acoustic) (Bonus)

7. Pain

8. Shadow Talk

9. Cult

10. The Screams

11. Worship Feat. Plvtinum And Vana

12. Shallow

13. Omen

14. Wasted

15. Crave Feat. Pinknoise

16. Reasons

17. Ophelia

Tourdates:

5. Juni – Nürnburg – Rock Am Ring

7. Juni – Nürnberg – Rock im Park

12. Juni – Burgenland – Rock For People

20. Juni – Köln – Gebäude 9

21. Juni – Hamburg – Bahnhof Pauli

22. Juni – Berlin – Cassiopeia

24. Juni – Leipzig – Naumanns Gaststube

25. Juni – Wiesbaden – Kesselhaus

27. Juni – Münster – Vainstream Rock Fest