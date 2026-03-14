Death Drive: neues Album „I Sit With Ghosts“ verbindet Musik mit psychologischen Geschichten

Death Drive veröffentlicht mit I Sit With Ghosts ein Album, das weit mehr sein will als eine gewöhnliche Platte. Stattdessen versteht die Band das Werk als eine intensive musikalische Sitzung – eine Konfrontation zwischen der Gegenwart und Erinnerungen, die sich nicht begraben lassen.

Die Idee hinter dem Album stammt vom Gründer, Sänger und Gitarristen der Band, der zugleich als Militärpsychologe und Soldat arbeitet. Über Jahre hinweg hörte er in seiner beruflichen Tätigkeit Geschichten von Trauma, Verlust und Überleben. Jede einzelne der Songs auf I Sit With Ghosts basiert auf einer solchen Geschichte von Patienten – verwoben mit seinen eigenen Erfahrungen und Narben.

Für Death Drive ist Musik dabei eine Form von Therapie. Allerdings nicht, um Wunden zu heilen, sondern um sich dem zu stellen, was sich nicht zum Schweigen bringen lässt. Die Band tritt bewusst mit Masken auf – nicht um ihre Identität zu verbergen, sondern um archetypische menschliche Emotionen sichtbar zu machen: Trauer, Wut, Scham, Verzweiflung und Verdrängung. Der Sänger fungiert dabei als eine Art Medium, das die emotionalen Lasten anderer Menschen aufnimmt und in Stimme und Klang verwandelt.

Musikalisch bewegt sich I Sit With Ghosts zwischen atmosphärischem Metal, düsteren Balladen und intensiver Emotionalität. Klanglich erinnert das Album stellenweise an Bands wie Sleep Token, entwickelt jedoch eine eigene, rohe Tiefe, die stark von realen psychologischen Erfahrungen geprägt ist.

Mit I Sit With Ghosts legt Death Drive eine musikalische Auseinandersetzung mit der menschlichen Schattenseite vor – und stellt die Frage, was geschieht, wenn Empathie zur Last wird und Schweigen schließlich zu Lärm.

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