Magnolia Park: teilen neue Single mit Video “Homicide”

Nach ihrem um einige großartige Songs erweiterten Debütalbum Baku’s Revenge (Deluxe) läutet die Rockband Magnolia Park aus Florida mit einer hymnischen neuen Single und dazugehörigem Musikvideo Homicide eine neue Ära ein.

Mit einer Vorliebe für das Schreiben von Songs, die sowohl zum Nachdenken anregen als auch zugänglich sind, betont die neue Single die Bedeutung von Gemeinschaft und das Zurückgeben an diejenigen, die einen unterstützen. Indem die Band die härtere Gangart der letzten Single Do Or Die durch massiven Arena-Rock-Sound erweitert, ermutigt sie uns, „nach den Menschen zu sehen, die du liebst, sicherzustellen, dass es ihnen gut geht und sie wissen zu lassen, dass sie nicht allein sind“.

Mit Texten wie „You can carry your throne, but you never have to be all alone“ beweist die Band immer wieder, dass sie die Stimme von Ausgestoßenen und Underdogs überall erheben kann. Schaut Euch das Video zu Homicide an!

Seit ihrer Gründung 2019 in Orlando, Florida, hat die fünfköpfige Band eine EP, ein Mixtape und ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum Baku’s Revenge (2022) veröffentlicht, wobei letzteres bis heute über 18,5 Millionen Streams erreicht hat. Nachdem sie mit Sum 41 und Simple Plan auf Tour waren, hat die Band kürzlich eine Headliner-Tour durch die USA absolviert, um ihr explosives Debütalbum den Massen vorzustellen.

Auch wenn Magnolia Park manchmal leichtfüßig ein wenig Spaß haben, ist es ihnen ernst damit, eine Botschaft der Inklusion zu verbreiten. Seit ihrer Gründung haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder, die so aussehen wie sie, dazu zu inspirieren, Bands zu gründen, um sich kreativ auszudrücken. „Unser Ziel, wenn wir zusammen sind, ist es, sicherzustellen, dass die nächste Generation nicht mit so vielen rassistischen Rückschlägen konfrontiert wird, weil sie eine Rockband ist“, erklärt Gitarrist Tristan Torres. „In der Branche sehen uns die Leute auf eine bestimmte Art und Weise an und versuchen, uns Dinge aufzuzwingen – wir wollen sicherstellen, dass die nächste Generation von Rockbands nicht das durchmachen muss, was wir durchgemacht haben.“

Mit einer beeindruckenden monatlichen Spotify-Hörerzahl von über 1,2 Millionen, 45 Millionen Views auf ihrer viralen Tik-Tok-Seite und über 675.000 Followern wurde Magnolia Parks einzigartiger Pop-Punk von Medien wie Kerrang, Alternative Press, Ones To Watch, Afropunk, MTV News und BrooklynVegan gefeiert und von letzterer als „eine der besten Bands, die den Mainstream-Pop-Punk-Revival-Sound zurückbringen“ bezeichnet.

Magnolia Park sind Joshua Roberts (Vocals), Tristan Torres und Freddie Criales (Gitarren), Joe Horsham (Drums) und Vincent Ernst (Keys).

