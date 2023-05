Night Legion: schlagen mit brandneuem Album „Fight Or Fall“ zurück und veröffentlichen Musikvideo zu erster Single

Nach ihrem von Szene und Presse gefeierten, selbst betitelten Debüt im Jahr 2017, veröffentlicht die australische Heavy Metal Wucht Night Legion am 30. Juni 2023 ihr zweites Studioalbum mit dem Titel Fight Or Fall über Massacre Records!

Wie die erste Single, The Hounds Of Baskerville, direkt klarmacht, Fight Or Fall ist eine konsequente Rückkehr zu schnellem und druckvollem Heavy Metal mit schrillen Vocals, knackigen Gitarren und Hooks, die uns daran erinnern lassen, wie gutes Songwriting klingen muss.

Dieses Album ist kein fröhlicher Spaziergang durch einen Wald voller Elfen – es ist das Schlachtfeld, auf dem Metal lebendig ist, und die mitreißenden Vocals beschwören die Geister, die Metal zu der Macht gemacht haben, die er heute ist!

Doch überzeugt euch selbst, ein Musikvideo zur brandneuen Night Legion Single läuft ab sofort hier:

„Ein klassischer Horror-inspirierter Track, der leicht auf SherlockHolmes‘ The Hound Of The Baskervilles basiert, jedoch mit einer viel düstereren und brutaleren Wendung und auf unsere eigene Weise. Er zentralisiert sich auf eine kleine Stadt, die von den lokalen Werwölfen terrorisiert wird“, verrät uns die die Band über den Song.

„Manche Leute glauben es, andere nicht und denken, dass es eine Legende ist, die wir uns selbst ausgedacht haben, bis sie selbst dem Terror und Zorn gegenüberstehen. Die Wölfe repräsentieren in diesem Fall auch uns 5 – wir sind dabei, ein neues Album zu veröffentlichen und wir haben den Hunger, es auch live zu entfesseln! Der Song ist auch inspiriert davon, wie der eigene Zustand des Wahnsinns der Menschheit so viel Böses heraufbeschwören kann, um zu terrorisieren, zu täuschen und immer in Angst zu leben. Der Verweis auf den Refrain „Chase the hounds of Baskerville“ kommt daher, dass wir als Menschen fasziniert sind, mehr über die Geheimnisse der Welt und alles, was uns Angst macht, zu erfahren. Es ist ein ziemlich massiver, einprägsamer Refrain – und baut sich zu einem Hügel des Albums auf würde ich sagen, daher ist es die erste Single.

Stimmlich ein Herzstopper und Stus Gitarrenarbeit fügt eine weitere Dimension hinzu – dieser Song wird mit Sicherheit einen Film im Kopf der Hörer abspielen.“

Fight Or Fall wurde von Night Legion-Gitarrist Stu Marshall produziert, und wurde von Chris Themelco in den Monolith Studios gemischt und gemastert. Der Vorverkauf des Albums, welches am 30. Juni 2023 auf Massacre Records erscheint, ist ab sofort HIER möglich!

Fight Or Fall Tracklist:

1. The Hounds Of Baskerville

2. Babylon Burns

3. Soaring Into The Black

4. Fight Or Fall

5. At World’s End

6. Beyond The Crimson Dawn

7. Harvest Of Sin

8. The Enemy

9. The Hand Of Death

Night Legion sind:

Louie Gorgievski – Vocals

Stu Marshall – Gitarre

Col Higginson – Gitarre

Glenn Williams – Bass

Clay Tchakalian – Drums

Night Legion online:

http://www.nightlegion.net

https://www.facebook.com/nightlegionmetal

https://www.instagram.com/nightlegionheavymetal