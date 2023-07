Night Legion – Fight Or Fall

Das lang erwartete zweite Studioalbum der australischen Band Night Legion ist endlich da! Fight Or Fall, veröffentlicht am 30.06.2023 unter dem Label Massacre Records, ist ein spannendes Werk, welches den Heavy Metal und Power Metal episch miteinander verstrickt. Mit einer Spielzeit von 39:08 Minuten bietet das Album eine intensive und energiegeladene Session, die sich über neun Tracks erstreckt. Fight Or Fall markiert einen wichtigen Meilenstein in der Karriere von Night Legion, da es ihr Debütalbum von vor sechs Jahren ablöst. Night Legion haben in dieser Zeit hart gearbeitet, um ihre Klangästhetik weiterzuentwickeln und ihren eigenen einzigartigen Stil zu finden. Das Ergebnis ist ein Silberling, der sowohl eingängige Melodien als auch explosive Riffs vereint und dabei an Bands wie Iron Maiden, Brainstorm oder auch Mob Rules erinnert

Ein bemerkenswertes Merkmal von Fight Or Fall ist der neue Sänger Louie Gorgievski, der mit seiner kraftvollen und wandelbaren Stimme das gesamte Spektrum der Emotionen abdeckt. Seine Performance verleiht den Songs eine zusätzliche Dimension und zieht die Zuhörer in seinen Bann. Schon bei den ersten Kompositionen Babylon Burns und Soaring Into The Black kann der Frontmann punkten und bereichert die Kunst von Night Legion hörbar. Als Höhepunkte bleiben Beyond The Crimson Dawn und The Enemy im Kopf. Night Legion bestehen, anders als noch auf dem Debütalbum, aus fünf Musikern, darunter die beiden Gitarristen Oberst Higginson und Stu Marshall. Ihr harmonisches Zusammenspiel erzeugt die gewünschte Wucht, während sie mit ihren virtuosen Soli das Album aufwerten. Die Rhythmussektion, bestehend aus Bassist Glenn Williams und Schlagzeuger Dom Simpson, sorgt für eine solide und treibende Grundlage, die die Songs mit Power und Energie durchdringt.

Fight Or Fall bietet eine gelungene Mischung aus hymnischen Refrains, kraftvollen Gitarrenriffs und mitreißenden Melodien. Mit der musikalischen Vielfalt und dem technischen Verständnis legen die Männer aus Down Under gekonnt nach und lassen die lange Wartezeit schnell vergessen. Zwar erfinden sie das Rad keineswegs neu, dafür wissen sie jedoch, worauf es im Genre ankommt und nutzen diese Gabe, um eigene gute Stücke auf die Reise zu schicken.

