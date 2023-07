Das Interview mit dem Seven Thorns Gründer Lars Borup

Artist : Seven Thorns

Herkunft : Dänemark

Musikrichtung : Power Metal

Bandmitglieder :

Gesang – wird bald bekannt gegeben 😉

Schlagzeug – Lars Borup

Gitarre – Magnus Koudahl

Bass – Mads Mølbæk

Die Festivalsaison 2023 läuft zu Höchstformen auf. In dem beschaulichen Örtchen Ehndorf, im nördlichsten Bundesland, findet das Rockarea A7 statt. Für mich die Gelegenheit, ein im Dezember aus persönlichen Gründen verschobenes Interview mit der dänischen Combo Seven Thorns zu führen.

Time For Metal / Lars T.

Hallo Lars, schön, dass wir uns jetzt endlich persönlich kennenlernen, nachdem die ersten beiden Anläufe leider gescheitert sind. Ich möchte gerne mit einer nicht ganz so ernst gemeinten Frage locker in das Interview einsteigen. Bevor es um Seven Thorns geht, erzähl uns doch mal, wie du zu Telespielen stehst. Zockst du regelmäßig Playstation oder Ähnliches?

Seven Thorns / Lars B.

Ouhh! Ich spiele gelegentlich am Computer. Mein Lieblingsspiel dort ist Xcom. Da geht es darum, Aliens zu töten.

Time For Metal / Lars T.

Nun aber zur Sache 😉. Erst mal für alle, die euch noch nicht so gut kennen, was macht ihr für Musik und was ist euer Antrieb?

Seven Thorns / Lars B.

Seven Thorns ist eine Power Metal Band. Ursprünglich war es ein eher klassischer Power Metal, aber im Laufe der Jahre haben wir mehr orchestrale Teile und progressive Elemente eingebracht.

Aber für die heutige Show haben wir tatsächlich zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren einige der Songs vom ersten Album ausgewählt und hier gespielt.

Time For Metal / Lars T.

Wenn du das jetzt so hervorhebst, dürfen wir erwarten, dass das neue Album wieder mehr in diese Richtung geht, also zurück zu den Wurzeln?

Seven Thorns / Lars B.

Das neue Album ist noch nicht fertig. Wir arbeiten gerade daran, die letzten Details zu vervollständigen. Alle Drums sind aufgenommen, der größte Teil des Basses ist aufgenommen, die Gitarren sind fertig und ein Großteil der Keyboards ist fertig und im Moment nimmt unser neuer geheimer Sänger die Vocals auf. Es ist nicht Marco, der heute hier war und sich uns angeschlossen hat. Marco ist ein sehr guter Freund, der uns helfen wollte. Marco kommt aus Italien, der neue Sänger ist ein bisschen weiter weg. Es wird sehr bald einige Neuigkeiten bezüglich unseres neuen Sängers geben.

Time For Metal / Lars T.

Du hast Seven Thorns 1998 gegründet. Offenbar gab es da einige Anlaufschwierigkeiten. Wie hat sich die Zeit bis zum ersten Albumrelease 2010 gestaltet?

Seven Thorns / Lars B.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Power Metal gibt es in Dänemark so gut wie gar nicht. Es gibt eine Reihe von Bands aus dem Power Metal Genre in Dänemark. Es ist also ziemlich schwierig, Leute zu finden. Aber wir haben Glück gehabt, in den ersten zehn Jahren hatten wir kein Glück. Wir brauchten die Zeit, um die Band komplett zu machen. In der Zwischenzeit habe ich in einigen anderen Bands gespielt, nur um zu üben (lacht).

Time For Metal / Lars T.

Ihr spielt viele Konzerte in Deutschland. Die Heavy Metal Fangemeinde ist hierzulande auch recht groß, wie sieht es in Dänemark aus?

Seven Thorns / Lars B.

Die Power Metal Gemeinde, nun ja, da gibt es Leute. Es gibt Fans, aber die Veranstaltungsorte und die dänischen Metal-Medien sehen das nicht. Die meisten von ihnen interessieren sich nur für den dänischen Underground, der aus Death, Black und Thrash besteht, es soll viel mehr harter Heavy Metal als Power Metal sein.

Aber das Genre hat das Epic Fest in Dänemark ins Leben gerufen, zu dem einige große Bands kommen werden. Blind Guardian haben dieses Jahr dort gespielt und nächstes Jahr spielen Stratovarius und Sonata Arctica ebenfalls in Dänemark. Aber normalerweise spielen Power Metal Bands in Hamburg und dann fahren sie durch Dänemark, um in Schweden zu spielen. Sie spielen nicht in Dänemark.

Da macht es doch viel mehr Spaß, hierher zu den Festivals in Deutschland zu kommen. Und wir sind nah dran. Ich sehe Hamburg als die Power Metal Hauptstadt der Welt. Gamma Ray und Helloween kommen aus Hamburg, also.

Time For Metal / Lars T.

Euer aktuelles Werk heißt Symphony Of Shadows und ist 2018 erschienen. Welche musikalische Entwicklung war dir im Vergleich zu den vorherigen Alben wichtig?

Seven Thorns / Lars B.

Mik war auf dem ersten Album dabei und auch auf dem zweiten, aber nicht so sehr. Auf dem zweiten Album war Gabriel, unser früherer Lead-Gitarrist, viel mehr in das musikalische Schreiben involviert und auf Symphony Of Shadows war es hauptsächlich Gabriel, der die Songs geschrieben hat und dann haben wir als Band daran gearbeitet, also hat es sich vom ersten Album zu Symphony Of Shadows verändert, man kann eine Veränderung im musikalischen Stil erkennen. Unterm Strich ist es immer noch Power Metal, aber es gibt andere Elemente.

Time For Metal / Lars T.

Wenn du einen Menschen von eurer Musik überzeugen willst und ihm dafür nur einen Song vorspielen dürftest, welcher wäre das und warum?

Seven Thorns / Lars B.

Mir persönlich gefällt Symphony Of Shadows, der Titelsong des letzten Albums, sehr gut. Weil er uptempo ist und so viel Gefühl in sich hat. Ich mag diesen Song wirklich. Aber wenn ich jemanden überzeugen sollte … ah, Scheiße (lacht) … vielleicht Beneath A Crescant Moon, auch vom letzten Album, das diesen mittelöstlichen Vibe hat. Was Myrath ja auch oft machen.

Also, ich denke Beneath A Crescant Moon oder Symphony Of Shadows, aber sie sollten sich alles anhören.

Time For Metal / Lars T.

Im Februar habt ihr über Social Media die traurige Nachricht veröffentlicht, dass eure Texterin Dr. P gestorben ist. Wie wird sich das auf eure künftige Musik auswirken?

Seven Thorns / Lars B.

Ja, sie war meine Frau.

(Schweigen … ich kondolierte Lars, dann fand er die folgenden Worte:) Wir beide haben die Erfahrung gemacht, jemanden zu verlieren, der uns sehr nahe stand, und wir werden das teilen. (Er bezieht sich auf den Tod meines Bruders, der der Grund dafür war, dass ich das Interview auf ihrer Tour Ende 2022 nicht gemacht habe.)

Das wird sich auf die Texte auswirken. Wenn man die Texte liest, sind sie wirklich sehr gut. Ich denke, das Wichtigste sind die Texte – die Dualität in Symphony Of Shadows und die Emotionen in Last Goodbye. Das wird uns sehr beeinflussen.

Die Texte werden von dem neuen Sänger geschrieben. Normalerweise sagen wir, wir wollen diesen Song über dieses Thema. Und dann wollen wir, dass es ein düsterer Song wird oder ein böser Song oder ein fröhlicher Song oder was auch immer. Ich kann das auf diese Weise machen, sein Englisch ist viel natürlicher.

Time For Metal / Lars T.

In der Vergangenheit lagen zwischen euren Alben jeweils vier Jahre. Demnach wäre 2022 ein neues Album fällig gewesen. Wann dürfen die Fans mit neuer Musik von euch rechnen?

Seven Thorns / Lars B.

Das Schlagzeug habe ich letztes Jahr aufgenommen, aber wir haben einen neuen Gitarristen, Magnus Koudahl, der heute seinen dritten Gig mit uns gespielt hat und sehr bald zusammen mit unserem neuen Sänger offiziell bekannt gegeben werden wird. Es gab also einige Veränderungen und dann hatten wir Corona, was uns zwei Jahre aus dem Kalender genommen hat. Aber das ist eines der Dinge, auf die wir uns konzentrieren wollen, wir wollen das neue Album veröffentlichen, es fertigstellen und sofort mit der Arbeit am nächsten Album beginnen, das 2024 fertig sein soll. Das ist das Ziel.

Time For Metal / Lars T.

Die Festivalsaison ist in vollem Gange, welche Highlights habt ihr für 2023 geplant?

Seven Thorns / Lars B.

Wir beginnen bereits, uns nach Festivals für dieses Jahr umzusehen. Wir haben mit Angels PR in Griechenland für das Booking unterschrieben. Die Planungen laufen also noch.

Time For Metal / Lars T.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit für ein Interview genommen hast. Ich wünsche dir und deiner Band alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Das letzte Wort überlasse ich dir, vielleicht möchtest du auch noch etwas loswerden, dass bisher nicht angesprochen wurde.

Seven Thorns / Lars B.

Oh nein, ich danke dir.

Wir sind immer noch hier. Wir wollen immer noch rauskommen und überall spielen. Und natürlich ist Metal eure Bestimmung, das ist wichtig.

— ENGLISH VERSION —

The 2023 festival season is getting into top form. The Rockarea A7 will take place in the tranquil village of Ehndorf in Germany’s northernmost state. For me the opportunity to conduct an interview with the Danish combo Seven Thorns, which was postponed in December for personal reasons.

Time For Metal / Lars T.

Hello Lars, it’s nice that we finally meet in person after the first two attempts unfortunately failed. I would like to, with a not-so-serious question, ease into the interview. Before we talk about Seven Thorns, tell us how you feel about telergames. Do you regularly play Playstation or something similar?

Seven Thorns / Lars B.

Ouhh! I occasionally play on the computer. My favorite game there is Xcom. It’s all about killing aliens.

Time For Metal / Lars T.

But now to the point 😉. First of all, for those who don’t know you so well yet, what kind of music do you make and what is your drive?

Seven Thorns / Lars B.

Seven Thorns is a power metal band. Originally it was a more classic power metal but over the years we had brought in more orchestral parts and progressive elements.

But for the show today we actually for the first time in many many years we chose some of the songs from the first album and played it here.

Time For Metal / Lars T.

If you emphasize that now, can we expect the new album to go more in this right, so back to the roots?

Seven Thorns / Lars B.

The new album is not finished yet. We are working on putting the last details on that now. All the drums are recorded, most of the bass are recorded, guitars are finished and a lot of the keybords are finished and right now our new secret vocalist is recording the vocals. It’s not Marco who was here today joining us. Marco is a very good friend who wanted to help us. Marco is from Italy the new singer is from a little bit further away. There will be some news regarding our new singer very soon.

Time For Metal / Lars T.

You founded Seven Thorns in 1998. Obviously there were some teething problems. How was the time until the first album release in 2010?

Seven Thorns / Lars B.

For those who don’t know it, power metal in Denmark is very close to none existing. There are a view bands in the power metal genre in Denmark. So finding people is quite difficult. But we have been lucky, in the first ten years we have not been lucky. We needed the time to make the band complete. In the meantime, I played in some other bands just to practice (laughs).

Time For Metal / Lars T.

You play many concerts in Germany. The heavy metal fan community is also quite big in this country, how is it in Denmark?

Seven Thorns / Lars B.

The power metal community, well, there are people. there are fans, but the venues and the danish metal medias they don’t see it. Most of them are only interessted in the danish underground which is death, black and thrash, it should be much more hard heavy metal than power metal.

But the genre started up Epic Fest in Denmark where some other big bands are coming. Blind Guardian played there earlier this year and next year actually Stratovarius and Sonata Arctica also playing in Denmark. But normally power metal Bands play in Hamburg and then they drive through Denmark to play in Sweden. They don’t play in Denmark.

So it’s much more fun to coming here to the festivals in Germany. And we are close to. I can see Hamburg as the power metal capital in the world. Gamma Ray and Helloween are from Hamburg, so.

Time For Metal / Lars T.

Your latest work is called Symphony Of Shadows and was released in 2018. What musical development was important to you compared to the previous albums?

Seven Thorns / Lars B.

Mik was part of the first album and also part of the second, but not as much. On the second Gabriel, our previous lead guitarist was much more involved in the musical writing and on Symphony Of Shadows it has been mainly Gabriel who confrigured it to the songs and then we worked on it as a band so it has changed from the first album to Symphony Of Shadows you can here a change in the musical style. Under the line it’s stil power metal but there are other elements.

Time For Metal / Lars T.

If you want to convince a person of your music and were only allowed to play one song for them, which one would it be and why?

Seven Thorns / Lars B.

Personelly I really like Symphony Of Shadows, the title song of the latest album. Because its uptempo and has so much feeling it it. I really like that song. But if I should convince someone … ah, Scheisse (laughing) … maybe Beneath A Crescant Moon also from the latest album, which has this middle eastern vibe. Which is Myrath doing a lot.

So, I think Beneath A Crescant Moon or Symphony Of Shadows, but they should listen to it all.

Time For Metal / Lars T.

In February you released the sad news via social media that your lyricist Dr. P had died. How will this affect your future music?

Seven Thorns / Lars B.

Yes, she was my wife.

(silence … I condulenced Lars, then he found the following words) We both had the experience of losing someone very close to us, and we will share that. (he refers to the death of my brother, which was my reason for not having done the interview on their tour end of 2022)

It will affect the lyrics. If you read the lyrics, they are really really good. I think the important thing are the lyrics – the duality in Symphony of Shadows, and the emotions in Last Goodbye. It’s gonna affect us a lot.

The lyrics will be written by the new singer. Normally we will say, we want this song about this topic. And then should it be a sinister, evil or happy song or whatever. I can pull it this way, his English is much more natural.

Time For Metal / Lars T.

In the past, there were four years between each of your albums. Accordingly, a new album would have been due in 2022. When can fans expect new music from you?

Seven Thorns / Lars B.

I recorded the drums last year, but we have a new guitar player, Magnus Koudahl who played his 3rd gig with us today and will be officially announced very soon together with our new singer. So, there have been some changes and then we had corona which takes us two years out of the calander. But that’s one of the things that we want to focus on. We want to release the new album, get that finished an immediately working on the next album that should be finished in 2024. Thats the goal.

Time For Metal / Lars T.

The festival season is in full swing, what highlights do you have planned for 2023?

Seven Thorns / Lars B.

We already starting to look at festivals for this year. We have signed with Angels PR in Greece for booking. So the planning is still going on.

Time For Metal / Lars T.

Thank you very much for taking the time for an interview. I wish you and your band all the best for the future and hope to see you again soon. I’ll leave the last word to you, maybe you want to say something that hasn’t been mentioned yet.

Seven Thorns / Lars B.

Oh no, I thank you.

We are still here. We still wanna come out and play everywhere. And of course metal is your destiny, that’s important.