Unchained Horizon, die Heavy Metal Band aus Wilhelmshaven haben ein Live-/Fan Footage Video zu ihrem Live Klassiker Through The Storm online gestellt. Through The Storm vom aktuellen 2022er-Album Fallen Kingdom gehört zu den am meisten geforderten Livesongs der Norddeutschen und ist auch für die Band live immer wieder ein Highlight.

Das Video von Through The Storm könnt ihr direkt hier ansehen: