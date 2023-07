Time For Metal – Event Rückblick Juni 2023

Immer zur Mitte des Monats gibt es unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch im Monat davor besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen.

Pantera am 02.06.2023 in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart – For The Fans. For The Brothers. For Legacy. (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock Im Park vom 02.06. bis zum 04.06.2023 in Nürnberg – Mit rund 70 000 Fans – viel Bier, Sonne und Top-Bands sorgen für gute Stimmung (den Artikel findet ihr HIER!)

Freak Valley Festival 2023 vom 08.06. bis 10.06.2023 im Netphen–Deuz – Freaks strömen zum Stoner Mekka Freak Valley (den Artikel findet ihr HIER!)

Chronical Moshers Open Air vom 09. bis 11.06.2023 in Mühlteich Hauptmannsgrün – Wo der Untergrund und die Speerspitzen der Szene zusammenstehen – (den Artikel findet ihr HIER!)

Die Desinfizierten Zwei am 10.06.2023 im Flensburger Hotel Das James (den Artikel findet ihr HIER!)

Raging Terror III Over Bremen am 10.06.2023 im Meisenfrei in Bremen – Death Metal Hitzeschlacht in der Meise (den Artikel findet ihr HIER!)

Crypta – Echoes Of Europe Part II & Support Katla am 11.06.2023 im Nachtleben, Frankfurt – (den Artikel findet ihr HIER!)

Sleep Token am 12.06.2023 im Carlswerk Victoria in Köln – Gather in Worship (den Artikel findet ihr HIER!)

Gaerea mit Support von Horresque am 14.06.2023 im Kulturclub Schon Schön in Mainz (den Artikel findet ihr HIER!)

Ice Nine Kills mit Support am 14.06.2023 in der Batschkapp, Frankfurt am Main -Welcome to Horrorwood – leider nur eine Stunde lang (den Artikel findet ihr HIER!)

Der Detze Rockt am 16.06. und 17.06.2023 in Rengen (den Artikel findet ihr HIER!)

Behemoth – The Deathless Summer Tour 2023 am 18.06.2023 in Hannover – Schwarze Hohepriester zum ersten Mal in Hannover (den Artikel findet ihr HIER!)

Author & Punisher und Imperial Triumphant am 21.06.2023 in Die Trompete, Bochum (den Artikel findet ihr HIER!)

HOAX 2023 am 24.06.2023 in Hardebek – Schleswig-Holsteins wunderbare lokale Festivals (den Artikel findet ihr HIER!)

Slipknot am 24.06.2023 am Königsplatz in München (den Artikel findet ihr HIER!)

Red Hot Chili Peppers am 26.06.2023 auf dem Maimarktgelände in Mannheim (den Artikel findet ihr HIER!)

The Hu auf Rumble Of Thunder Tour, am 27.06.2023 in der Batschkapp, Frankfurt a. M. (den Artikel findet ihr HIER!)

The Necromancers, Support Mudfinger am 30.06.2023 im Lucky‘s Luke in Trier (den Artikel findet ihr HIER!)