Pantera am 02.06.2023 in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart

Event: For The Fans. For The Brothers. For Legacy.

Bands: Pantera

Ort: Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart

Datum: 02.06.2023

Kosten: ca. 89,95 €

Genre: Groove Metal, Thrash Metal, Heavy Metal

Besucher: ca. 15.000

Veranstalter: Vaddi Concerts GmbH



Link: https://www.vaddi-concerts.de/

Setliste Pantera:

A New Level Mouth For War Strength Beyond Strength Becoming I’m Broken Suicide Note Pt. II 5 Minutes Alone This Love Use My Third Arm Fucking Hostile Planet Caravan Walk Domination / Hollow Cowboys From Hell

Heute, am 02.06.2023, wird die Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart zum Schauplatz eines denkwürdigen Konzerts. Pantera geben sich die Ehre, um unter dem Motto For The Fans. For The Brothers. For Legacy. ihre deutschen Fans zu begeistern. Dieses Konzert markiert den Beginn eines von vier Konzerten in Deutschland, die auch Stationen in Dresden, Hamburg und Berlin umfassen. Aufgrund der Absagen beim Rock Am Ring und Rock Am Park wurden zwei zusätzliche Konzerte in Deutschland geschaffen. Die Gründe für die Absagen sind bekannt und sollen hier in diesem Bericht nicht weiter thematisiert werden.

Die Setliste ist eine Hommage an die glorreichen Tage von Pantera und umfasste eine Vielzahl ihrer bekanntesten Hits. Mit A New Level beginnt die Band ihre energiegeladene Performance und bringt das Publikum sofort in Wallung. Klassiker wie Mouth For War, Strength Beyond Strength und Becoming werden mit voller Intensität dargeboten und zeigen die unverwechselbare Kombination aus Groove Metal, Thrash Metal und Heavy Metal, für die Pantera immer noch berühmt sind.

Die beiden verstorbenen Pantera-Mitglieder Vinnie Paul am Schlagzeug und der Gitarrengott Dimebag Darrell werden während des gesamten Konzerts in Ehren gehalten. Besonders tief sitzt da der Stachel weiterhin bei allen Dimebag Fans. Sein Verlust bleibt unverständlich und hinterlässt ein Loch in der Szene, welches bis heute nicht geschlossen wurde. Um ihn und auch Vinnie in Erinnerung lebendig zu halten, wurden zwei herausragende Musiker als Ersatz engagiert: Charlie Benante von Anthrax übernimmt das Schlagzeug und der ebenfalls als Gitarrengott gefeierte Zakk Wylde von Black Label Society steht an der Gitarre. Gemeinsam bilden sie eine perfekte Pantera-Tribute-Band, wenn man das bei den zwei verbliebenen Originalmitgliedern überhaupt so nennen darf. Die Musik und das Erbe von Pantera zelebrieren die vier Künstler in bestmöglicher Weise und bringen insgesamt 14 Tracks auf die Bühne.

Phil Anselmo, der charismatische Frontmann von Pantera seit 1987, begeistert das Publikum mit seiner kraftvollen Stimme und seiner charakteristischen Bühnenpräsenz. Zusammen mit Rex Brown am Bass, der seit 1982 festes Mitglied der Band ist, bilden sie das solide Fundament für den unverwechselbaren Pantera Sound, der heute ohne Abstriche durch Stuttgart scheppert. Ein bedauerlicher Aspekt des Konzerts ist das Fehlen von Videoleinwänden an den Seiten der Bühne. Dies führte dazu, dass das mehrminütige Intro/Tribute-Video nicht gezeigt wird. Dennoch tut diese Tatsache der großen Partystimmung keinen Abbruch. Leidenschaftlich feiern die zahlreichen Anhänger die markanten Klänge, die immer wieder bedrohlich anschwellen. Die knapp 90-minütige Show darf als eine mitreißende Darbietung mit viel Energie und Intensität gefeiert werden. Mit Walk als krönendem Abschluss und einer Zugabe, die Domination / Hollow und Cowboys From Hell umfasst, verabschieden sich die Amerikaner unter tosendem Applaus von ihrem begeisterten Publikum. Der Auftritt in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle ist ein beeindruckendes Zeugnis dafür, wie Pantera auch nach all den Jahren noch immer in den Herzen ihrer Fans leben. Trotz der vielen Tragödien und Vorfällen sind die Hits der Truppe das, was noch lange in unseren Köpfen und Metal-Herzen bleibt.