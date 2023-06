Manntra: veröffentlichen mit „The Hunter“ den nächsten brachialen Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „War Of The Heathens“

Einen Monat nach der Veröffentlichung von Morana legen die Folk Metal-Kroaten von Manntra nach und veröffentlichen ihre neue Single The Hunter. Der Song ist ein weiterer Vorgeschmack auf das kommende Album War Of The Heathens, welches in die Playlist einer jeden Folk Metal- und Industrial Metal Party gehören wird.

In The Hunter beschreiben Manntra ein altes heiliges Ritual, das vor Beginn der Jagd durchgeführt wird. Ist es ein gutes Omen oder ein schlechtes? Was, wenn der Jäger dieses Mal kein Tier, sondern einen anderen Menschen jagt? Wer wird gewinnen? Der Jäger oder der Gejagte? Es ist eine Geschichte, älter ist als die Menschheit selbst, und eine Geschichte, in der der Schwächere und Unterdrückte am Ende den Tyrannen besiegt.

Das brandneue Manntra-Album War Of The Heathens kann ab sofort hier vorbestellt werden: https://nocut.shop/de/NoCut_Bands/Manntra

Line-Up:

Marko M. Sekul: Lead Vocals

Andrea Kert: Drums

Dorian Pavlović: Guitar, Backing Vocals

Zoltan Lečei: Bass, Backing Vocals and Flute

www.manntra.hr