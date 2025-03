Manntra: veröffentlichen finale Single “Heart Of The Storm”

Die kroatische Folk Metal Band Manntra erlebt spannende Zeiten! Aktuell begleiten sie die Folk-Rocker D’Artagnan gemeinsam mit ihren Label-Kollegen von The Dark Side Of The Moon auf ihrer Europatour und präsentieren ihre neueste Single Heart Of The Storm! Mit einer eindringlichen, melodischen Akustik-Atmosphäre, folkigen Background-Vocals und einem unwiderstehlich mitreißenden Refrain fängt dieser Song den Kampf um Freiheit und Wiedergeburt im Chaos ein. Heart Of The Storm ist ein weiteres eindrucksvolles Beispiel für Manntras charakteristischen Sound, der traditionelle Balkan-Einflüssen mit energiegeladenem Metal verbindet.

Der Track stammt aus ihrem mit Spannung erwarteten achten Studioalbum Titans, das diesen Freitag, am 14. März 2025, über Napalm Records erschienen ist. Mit ihrer kraftvollen Mischung aus ursprünglicher Balkanfolklore und hoher Intensität haben Manntra eine einzigartige musikalische Identität geschaffen. Sieben starke Alben und mitreißende Auftritte auf legendären Festivals wie dem Wacken Open Air haben ihren Status als feste Größe in der Metal-Szene gefestigt. Von gefeierten Headline-Shows bis hin zu gemeinsamen Bühnenmomenten mit Größen wie In Extremo – Manntra sindbereit, ihren Anspruch auf den Folk-Metal-Thron mit Titans im Jahr 2025 zu untermauern!

Manntra über die neue Single Heart Of The Storm: „Macht euch bereit, von der rohen Kraft und unaufhaltsamen Intensität von Heart Of The Storm mitgerissen zu werden! Diese melodische Metal-Hymne reißt euch mit in die Tiefe der Finsternis. Der Track entfesselt einen Sturm aus mitreißenden Gitarrenriffs, donnernden Drums und wunderschön-düsteren Melodien, die in jeder Note Stärke und Verletzlichkeit vereinen.

Von den tiefen, rauen Emotionen des Lebens bis hin zu den Höhen der Erlösung – Heart Of The Storm ist ein Song für all jene, die sich je aus dem Chaos erhoben haben. Der treibende Rhythmus und die fesselnden Sounds lassen euch neu geboren fühlen und bereit, euch jedem Sturm zu stellen!“

Folk Metal-Durchstarter Manntra entfesseln ihre unbändige Energie!

Seit ihrer Gründung 2012 war die kroatische Folk Metal-Band Manntra rund um Mastermind Marko Matijević außergewöhnlich produktiv. Die fünfköpfige Band hat über die Jahre ihren ganz eigenen Sound entwickelt, der aus rohen Metal-Riffs, hämmernden Industrial-Elementen und traditionellen Folk-Instrumenten besteht und mit absolutem Ohrwurm-Charakter besticht. Manntras Sound verkörpert auf gekonnte Art und Weise das Motto „Gegensätze ziehen sich an“: authentische Folk-Instrumente wie Flöten und Mandolinen treffen auf energiegeladenen Industrial-Metal der durch Markos rauen Gesang vervollständigt wird. Auf ihrem neuesten Werk Titans beweist die Band dies direkt mit dem ersten Song, dem Titeltrack Titans, der mit treibenden Rhythmen und starken Drums zu überzeugen weiß, ebenso wie die Tracks Higher oder Riders In The Dawn, die mit packenden Intros durchstarten. Die geschickte Kombination aus modernem Sound und Folk-Elementen sticht vor allem auf den Songs My Sandman oder dem letzten Song des Albums Nav heraus, die mit großartigen Melodien beeindrucken. Doch auch ihre kroatischen Wurzeln werden auf Songs wie Teuta und Unholy Water (Voda) gewürdigt. Teuta erzählt die Geschichte einer legendären illyrischen Königin, die im vorchristlichen Kroatien herrschte, während Unholy Water (Voda) einen einprägsamen Chorus bietet, der teilweise auf Kroatisch gesungene, weibliche Gesangspartien enthält. Einer ähnlichen Struktur folgt der Song Heart Of The Storm, wohingegen Skal auf keiner Folk-Party fehlen darf. Das absolute Highlight des Albums ist die einzigartige Song-Kombination von Forgotten Pt.1 und Forgotten Pt.2, welche den unverkennbaren Sound der Band noch gezielter in Richtung Industrial-Metal zieht und durch Hervorheben der elektronischen Elemente die Grenzen zwischen den Genres mühelos verschwimmen lässt.

Titans ist in den folgenden Formaten erhältlich:

• 1 Vinyl Bundle (Stoffbeutel, Autogrammkarte, Trinkhorn, Patch, Einladungskarte „Online Meet & Greet“ – exklusiv im Napalm Records Mailorder – streng limitiert auf 300 Einheiten)

• 1 CD Bundle (Stoffbeutel, Autogrammkarte, Trinkhorn, Patch, Einladungskarte „Online Meet & Greet“ – exklusiv im Napalm Records Mailorder – streng limitiert auf 300 Einheiten)

• 1 LP Marbled Orange / Black – – exklusiv im Napalm Records Mailorder – streng limitiert auf 200 Einheiten)

• 1 LP Black Vinyl

• 6p Digipak + Booklet

Erlebe Manntra live!

European Tour 2025:

Supporting D’Artagnan w/ The Dark Side Of The Moon, Storm Seeker *** & Waldkauz ****

14.03.25 DE – Frankfurt / Batschkapp * & **

15.03.25 DE – Stuttgart / LKA Longhorn * & ***

21.03.25 DE – Saarbrücken / Garage * & ***

22.03.25 DE – Köln / Carlswerk Victoria * & ***

27.03.25 AT – Wien / Simm City * & ***

28.03.25 DE – München / Backstage Werk * & ***

29.03.25 DE – Nürnberg / Löwensaal *

04.04.25 CH – Pratteln / Z7 Konzertfabrik *

05.04.25 CH – Bern / Bierhübeli *

10.09.25 DE – Berlin / Astra * & ****

11.09.25 DE – Hamburg / GR. Freiheit 36 * & ****

12.09.25 DE – Leipzig / Parkbühne *

Festivals 2025

07.05.25 HR – Zagreb / Valhalla Festival 2025

07.06.25 DE – Kranichfeld / Sternenklang Festival 2025

11.06.25 DE – Gardelegen / Metal Frenzy Open Air 2025

08.08.25 DE – Aach / Das Große Treffen 2025

10.08.25 DE – Hildesheim / M’era Luna

23.08.25 DE – Höchstadt / Schlosshof Festival 2025

05.09.25 DE – St. Goarshausen / Loreley

13.09.25 DE – Gelsenkirchen / Folkfield Festival 2025

European Tour 2026

Special Guest: Wisborg

05.02.26 DE – Berlin / Hole44

06.02.26 DE – Leipzig / Täubchenthal

07.02.26 DE – Dresden / Tante Ju

20.02.26 DE – Oberhausen / Kulttempel

21.02.26 DE – Hannover / Musikzentrum

22.02.26 DE – Hamburg / Knust

05.03.26 DE – München / Backstage Halle

06.03.26 DE – Nürnberg / Hirsch

07.03.26 DE – Frankfurt / Das Bett

08.03.26 DE – Stuttgart / Wizemann

13.03.26 DE – Erfurt / Club From Hell

14.03.26 DE – Köln / Luxor

20.03.26 AT – Wien / Szene

21.03.26 RS – Beograd / Zappa Baza

27.03.26 HR – Zagreb / Tvornica Kulture

Manntra sind:

Marko Matijević Sekul – Vocals / Synth / Guitar / Pipes

Andrea Kert – Drums

Zoltan Lečei – Bass

Zlatko Štefančić – Guitar / Mandolina / Pipes

Dorian Pavlović – Guitar / Acoustic