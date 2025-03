Temple Fang: veröffentlichen epische erste Single „The River“ vom kommenden Studioalbum „Lifted From The Wind“

Am 25. April 2025 wird die Amsterdamer Prog-Psych-Band Temple Fang ihr mit Spannung erwartetes neues Album mit dem Titel Lifted From The Wind über Stickman Records veröffentlichen. Das Album wird auf CD, Vinyl und in digitalen Formaten erhältlich sein.

Zur Unterstützung von Lifted From The Wind wurde Temple Fang bereits bestätigt, beim diesjährigen Roadburn Festival am Mittwoch, den 16. April, aufzutreten. Zudem wird die Band im Frühjahr auf eine umfangreiche Europatournee gehen.

Mit dem Eröffnungstrack The River präsentiert die Band die erste Single aus ihrem neuen Studioalbum. Dies ist die erste Aufnahme mit dem neuen Schlagzeuger Daan Wopereis, und die Energie durchzieht das Album von der ersten Note an und hält sich über die gesamten 18 Minuten des epischen Tracks. Auf Lifted from the Wind ist jeder Song eine Reise, und The River bildet da keine Ausnahme.

The River ist jetzt auf allen digitalen Streaming-Diensten verfügbar unter: https://indigo.lnk.to/4O2kL3

Oder wie die Band über den Song schreibt: „Ein Fluss als Weg, dem man folgen kann, Herzen und Gedanken in ständigem Wandel, auf der Suche nach einem gemeinsamen Ziel: In apokalyptischen Zeiten eine Verbindung zu bewahren, einen Pakt zu schließen.“

Temple Fang wurde 2018 gegründet und fand 2019 mit unter anderem zwei hochgelobten Auftritten beim Roadburn und zahlreichen Festival- und Clubauftritten in Europa zu ihrer Form. Da sie bis dahin noch keine Veröffentlichung hatten, entstand eine große Vorfreude auf ihre musikalischen Werke. Mit wechselnden Leadsängern, zwei harmonierenden Gitarristen, einer kraftvollen Rhythmussektion und wirklich psychedelischen Kompositionen, die von ihrer Erfahrung mit südamerikanischer Pflanzenmedizin inspiriert sind, eroberte die Band die Heavy-Psych-Szene im Sturm und schien bereit, diese Magie in ihrem Debütalbum festzuhalten. Doch dann kam 2020. Während der Pandemie blieb die Band so aktiv wie möglich und trat bei verschiedenen Livestreams auf, was zu gut aufgenommenen Auftritten bei Eurosonic und im nationalen niederländischen Fernsehen führte und noch mehr Aufsehen erregte. Es folgten eine Reihe von Konzerten, um weiterhin live zu spielen.

Nach dem Verlust ihres ursprünglichen Schlagzeugers setzte die Band post-Covid mit einem Ersatz fort und veröffentlichte ein halb Live-/halb Studioalbum (Fang Temple 2021), eine EP (Jerusalem/The Bridge 2022), mehrere Live-Alben (Live at Merleyn 2020, Live At Freak Valley 2023, Live At Krach Am Bach 2024) und spielte eine scheinbar endlose Reihe von Konzerten von Oslo bis Mailand, wobei sie viele Festivals dazwischen besuchten. Roadburn, Desertfest Berlin, Sonic Blast (zweimal), Palp und viele andere erlebten die Magie dieses wahren Free-Rock n’ Roll-Phänomens, das das Publikum verblüffte und nach mehr verlangte.

Im Jahr 2025 ist Temple Fang bereit, Lifted from the Wind über Stickman Records zu veröffentlichen. Ein Album, das sie selbst als ihr wahres Debüt-Studioalbum betrachten. Auf diesem weitläufigen Doppelalbum, das auf dem einzigen Label veröffentlicht wird, für das sie ihre Unabhängigkeit aufgeben würden, erscheint Temple Fang zum ersten Mal in ihrer Geschichte vollständig geformt.

Heftig und stark, hart rockend und doch elegant, mit über 20-minütigen psychedelischen Ausbrüchen und Prog-Balladen nebeneinander, erfüllt Temple Fang wirklich das Versprechen, die Möglichkeiten dessen, was es bedeutet, 2025 eine Rockband zu sein, zu erweitern. Mit dem spektakulären Wilden Daan Wopereis als vollem Mitglied am Schlagzeug kann Temple Fang nun ihr Engagement erfüllen, wirklich zu rocken, den Verstand zu sprengen und das Herz herauszureißen. Rock n’ Roll als Mittel zur Erlangung spiritueller Freiheit. Mit verzerrten Riffs, dreifachen Gesangsharmonien, dub-artigem Bass und groovigen, aber kraftvollen Drums liefert Temple Fang alles mit Liebe. Langsame Rockmusik für Fans von Motorpsycho, The Grateful Dead, Hawkwind und Hendrix!

Lifted From The Wind – Tracklist:

1. The River

2. Once

3. Harvest Angel

4. The Radiant

5. Josephine

Temple Fang live:

29.03.2025 Terneuzen (NL), Terneuzen on Fire

16.04.2025 Tilburg (NL), Roadburn

23.04.2025 Köln (DE), Sonic Ballroom

24.04.2025 Duisburg (DE), Bora

25.04.2025 Münster (DE), Rare Guitar

26.04.2025 Jena (DE,) Kuba

27.04.2025 Dresden (DE), Chemiefabrik

28.04.2025 Hamburg (DE), Markthalle

30.04.2025 Amsterdam (NL), Secret Show w/Heath

02.05.2025 Eindhoven (NL), Effenaar w/Mojo & the Kitchen Brothers

03.05.2025 Haarlem (NL), Slachthuis w/Heath

05.05.2025 Augsburg (DE), Soho Stage

06.05.2025 Salzburg (AT), Rockhouse Bar w/Black Pyramid

07.05.2025 Stuttgart (DE), Goldmarks

08.05.2025 Winterthur (CH), Gaswerk

09.05.2025 Seewen (CH), Gaswerk

10.05.2025 Delémont (CH), SAS

11.05.2025 Barberaz (FR), Brin de Zinc

13.05.2025 Esch-Alzette (LUX), Kulturfabrik w/Elder

14.05.2025 Tourcoing (FR), Le Grand Mix w/Elder

15.05.2025 Rotterdam (NL), Baroeg @ Rotown

16.05.2025 Groningen (NL), Vera w/Heath

17.05.2025 Nijmegen (NL), Sonic Whip

19.05.2025 Frankfurt (DE), Das Bett w/The Devil and The Almighty Blues

20.05.2025 Karlsruhe (DE), P8 w/The Devil and The Almighty Blues

21.05.2025 Bielefeld (DE), Forum w/The Devil and The Almighty Blues

22.05.2025 Leipzig (DE), Werk 2 w/The Devil and The Almighty Blues

23.05.2025 Oldenburg (DE), Cadillac Club

24.05.2025 Berlin (DE), Desertfest

08.06.2025 Schlitz (DE), Moon Festival

13.06.2025 Deventer (NL), Burgerweeshuis w/Dool

Temple Fang sind:

Dennis Duijnhouwer: Gesang, Bass

Jevin de Groot: Gesang, Gitarre

Ivy van der Veer: Gesang, Gitarre

Dan Wopereis: Schlagzeug

Facebook: https://www.facebook.com/templefangband

Instagram: https://www.instagram.com/templefang