Thunder Fest 2025: erste Band vom kommenden Line-Up enthüllt

Agonia Records hat die zwölfte, ganz besondere Ausgabe des Thunder Fest angekündigt, die durch eine Zusammenarbeit von Agonia Records und den ursprünglichen Veranstaltern des Festivals in Bytów, Polen, ins Leben gerufen wurde. Wahrscheinlich das einzige Event dieser Art, das in einem klimatischen, teutonischen Burghof stattfindet, wird das Festival am 13. September 2025 ausgetragen und präsentiert seine erste Band – die hochgeschätzten Death Metal-Kollegen und Agonia Records-Signing Azarath. Die Veranstaltung ist auf eine strikte Kapazität von 1000 Tickets und acht Bands (sieben werden noch bekannt gegeben) limitiert und fällt in ein intimeres Spektrum von Musik-Community-Events. Die offizielle Website des Festivals mit umfassenden Informationen für internationale und lokale Besucher ist hier zu finden: https://thunder-fest.pl.

Das Thunder Fest findet seit 2011 in Bytów statt und trägt seit 2013 seinen aktuellen Namen. Das Hauptthema jeder Ausgabe ist unabhängige, alternative Musik, die von weniger bis mehr extremen Genres reicht (unter den bisherigen Headlinern sind Venom Inc. und Pestilence). Die einzigartige Kulisse einer teutonischen Burg liegt im Herzen der Region Kaschubien; die gut angebundene Lage macht das Thunder Fest für Fans aus ganz Polen und Europa leicht erreichbar. Die Stadt liegt in der Nähe großer regionaler Städte, die ein schnelles Straßennetz unterstützen. Der nächstgelegene große Flughafen befindet sich in Gdańsk, 86 km entfernt (Berlin – 410 km). All dies zusammen macht das Festival von praktisch überall auf der Welt erreichbar.

Bytów bietet eine Vielzahl von Unterkunftsmöglichkeiten, die sowohl Liebhaber des städtischen Komforts als auch Naturliebhaber zufriedenstellen. Für diejenigen, die die Nähe zur Natur suchen, ist die Umgebung von Bytów reich an Agrartourismus-Bauernhöfen, die an malerischen kaschubischen Seen und Flüssen liegen. Viele von ihnen bieten komfortable Unterkünfte und die Möglichkeit, die lokale Natur zu erleben.

Die diesjährige Line-Up-Ankündigung des Thunder Fest wird von Azarath aus Polen angeführt. Ihr Auftritt beim Festival wird voraussichtlich die einzige polnische Show der Gruppe im Jahr 2025 markieren, während sie an einem neuen Studioalbum arbeiten!

Kennern des akustischen Terrors muss die Band nicht vorgestellt werden. Azarath traten vor über zwei Jahrzehnten aus den Schatten und werden oft als eine dämonische Mutation von Krisiun, Behemoth und Immolation beschrieben. Mitbegründer und alleiniger Originalmitglied & Schlagzeuger Inferno (bekannt von Behemoth) wird von dem langjährigen Gitarristen Bart (Damnation, Armagedon), dem langjährigen Bassisten Peter (Ex-Lost Soul) und dem Sänger Skullripper (Embrional) begleitet. Ihr letztes Album Saint Desecration wurde 2020 mit viel Lob veröffentlicht und wurde von dem ersten Musikvideo der Band für den Song Beyond The Gates Of Burning Ghats gefolgt, das hier verfügbar ist.

Thunder Fest – 13. September 2025

Line-Up:

Azarath

(+ 7 weitere Bands TBA)

Informationen zu Tickets (international und lokal), Unterkünften und weiteren Details des Thunder Fests findet ihr auf der offizielle Website unter: https://thunder-fest.pl.

Facebook: https://www.facebook.com/thunderfestfestiwal

Instagram: https://www.instagram.com/thunderfestpl