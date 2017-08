Festivalname: Party.San Open Air 2017

Bands: Abbath, Atomwinter, Autopsy, Azarath, Blood of Seklusion, Candlemass, Cryptopsy, Darkened Nocturn Slaughtercult, Dawn Of Disease, Demilich, Demolition Hammer, Desaster, Dew Scented, God Dethroned, Gut, Hades Almighty, Humiliation Malaysia Death Metal, Inquisition, Insomnium, Kalmah , Kosmokrator, Krater, Kringa, Lucifericon, Mantar, Marduk, Mercilessofficial, Misþyrming, Mourning Beloveth, Nailed To Obscurity, Necrophobic, Night Demon, Nile, Overkill, Pighead, Possessed, The Lurking Fear, Uada, Ultha, Urfaust, Vader, Verheerer, Vigilance, Vital Remains, Triptykon

Ort: Schlotheim, Deutschland

Datum: 10.08.2017 – 12.08.2017

Kosten: 85,80€ VVK

Genre: Thrash Metal, Death Metal, Black Metal, Doom Metal, Extreme Metal

Tickets unter: http://www.cudgel.de/Tickets/

Veranstalter: Party.San GmbH

Link: http://www.party-san.de/news/

Wie es sich in den letzten Jahren bewährt hat, reist unser Team kurz vor der ersten Band zum Party.San Open Air an, um drei Tage härtesten Klängen zu frönen. In Schlotheim angekommen geht alles ganz schnell, die Organisation ist abermals Spitzenklasse. Auf dem Campground angekommen, werden gleich schwere Geschütze aufgefahren, man weiß bereits über die Beschaffenheit des Bodens Bescheid. Für alle, die es Jahr für Jahr wieder vergessen, ohne Hammer bekommt Ihr wirklich rein gar nichts in den Boden 🙂 Bewölkt und bestens temperiert starten wir in die Auflage 2017, bei der das Wetter meist eher einen negativen Beigeschmack parat hält.

Bei diesem Wohlfühlwetter haben es Night Demon aus Kalifornien mit ihrem Old School Heavy Metal nicht schwer, gleich zu Beginn für Furore zu sorgen. Trotz der nicht ganz so extremen Klänge kommen Titel wie Welcome To The Night oder Black Widow blendend an. Spätestens, als Sänger und Bassist Jarvis Leatherby das Iron Maiden Cover Wasted Years anschlägt, brechen alle Dämme. Ein sehr gelungener Start mit einer coolen Performance von Night Demon.

For Satan My Blood, das deutlich düstere Schlachtwort der Death/Black Metal Kombo Azarath, die unter der Flagge von Agonia Records segeln. Als Werbung in eigener Sache darf man den Auftritt auf dem Flughafengelände werten. Die Männer aus der Hölle sind darauf bedacht, kräftig die Werbetrommel für ihre Europa-Tour im September mit Immolation und Melechesh zu rühren. Ein guter Auftritt, der völlig solide dargeboten wird.