Gaerea mit Support von Horresque am 14.06.2023 im Kulturclub Schon Schön in Mainz

Bands: Gaerea, Horresque

Ort: Kulturclub Schon Schön, Große Bleiche 60-62, 55116 Mainz

Datum: 14.06.2023

Kosten: 20,00 € VVK, 25,00 Ak

Genre: Black Metal, Post Black Metal, Blackened Death Metal

Besucher: ca. 150 Besucher

Veranstalter: Kulturclub Schon Schön

Link: https://www.facebook.com/events/155395794122149

Setlisten:

Horresque

Gary Heidnik My Lai `68 Hermann’s End Extinction Deepwater Horizon Earthlings

Gaerea

Mantle Deluge Salve Absent Conspiranoia Urge Mirage Laude

Gerade das geniale Freak Valley in Netphen mit geiler Stoner Mucke hinter mir (Bericht kommt noch), am Sonntag einen Zwischenstopp im Nachtleben in Frankfurt bei den Death Metallerinnen Crypta (Bericht hier), jetzt drei Tage später am heutigen Mittwoch ab nach Mainz in den Kulturclub Schon Schön. Die Portugiesen Gaerea gastieren heute im kuscheligen Club. Die darf ich mir nicht entgehen lassen. Gaerea habe ich zwar schon im letzten Oktober im Das Bett in Frankfurt zusammen mit Gaahls Wyrd und Winterfylleth gesehen, da haben sie mich allerdings so mächtig beeindruckt (Bericht hier), dass ich mir die Chance auf ein Wiedersehen heute Abend nicht entgehen lasse.

Also ab nach Mainz, in den kleinen Club direkt in der Innenstadt. Ich habe Glück und bekomme gerade um die Ecke einen Parkplatz. So ca. eine halbe Stunde vor Beginn wartet Robin auch schon auf mich. Nicht nur er, sondern eine ganze Menge an Fans warten bereits vor der Tür auf Einlass. Das geschieht dann auch zur angegebenen Zeit und die Fans strömen in den Club.

Pünktlich beginnen die Lokalmatadoren Horresque. Blackened Death ist bei der Band aus der Stadt angesagt. Für mich sind Horresque, genauso wie Gaerea, keinen Unbekannten mehr, denn die habe ich erst vor drei Monaten als Support der Amerikaner UADA gleich um die Ecke in Wiesbaden live erlebt. Bereits seit 2015 unterwegs, haben sie neben einer Demo erst ein Album mit dem Titel Chasms Pt. I – Avarice And Retribution (2020) herausgebracht, welches sie heute Abend als Vinyl dabeihaben. Wenn ich mich recht erinnere, war es vor drei Monaten in Wiesbaden noch nicht verfügbar. Passend zum Black Metal ist die Ausleuchtung heute Abend hier sehr dunkel und es fällt schwer, brauchbare Fotos zu machen – das kennt man allerdings mittlerweile von ähnlichen Veranstaltungen her. Hier im Schon Schön ist es heute Abend sehr intensiv, da richtig voll. Ich stehe vorne direkt an der Bühne. In intensiver Black Metal „Kriegsbemalung“ treten die heimischen Horresque auf. So hatte ich sie schon in Wiesbaden im Kesselhaus erlebt, halt nur ein wenig mehr ausgeleuchtet. Die Bühne ist sehr eng und so ist der Kontakt zu den Fans während des Auftrittes quasi von Angesicht zu Angesicht mit den Fans. Bei Horresque in der Performance im Mittelpunkt ist Sänger M.R., den man aus der Vergangenheit auch von Discreation und Eraserhead kennt. Noch bekannter dürfte allerdings Bandkollege S.D. an der Gitarre sein, den man unter anderem auch als Musiker von Crescent und Nocte Obducta kennt. Live zudem bei Schammasch, Melechesh und anderen schwarzen Bands unterwegs. Die Erfahrung von S.D. spiegelt sich natürlich in der Performance von Horresque wider. Der recht kurzweilige Gig ist dann auch recht schnell vorbei. Viel Applaus erhalten Horresque für ihren heutigen Auftritt.

Zur Umbauphase verlassen die Fans fast fluchtartig den Club, denn hier ist es sehr heiß, wobei es auch draußen kaum Kühlung gibt.

Früh genug wieder rein, um auch bei Gaerea einen Platz ganz vorne zubekommen. Wie bereits erwähnt, habe ich die Portugiesen Gaerea bereits im letzten Jahr live erleben dürfen, daher weiß ich, dass bei Gaerea eine äußerst energetische Show zu erwarten ist. Genau das passiert dann auf der Bühne. Klar, die Gesichter der Musiker sind wieder in schwarze Tücher gehüllt. Das ist das Markenzeichen der Band. Das müssen jetzt doch extreme Qualen für die Musiker bei diesen Temperaturen sein. Davon ist dem Quintett allerdings nichts anzumerken. Die mit schwarzen Tüchern maskierten Musiker bringen eine Menge Härte, aber auch Melodik auf die Bühne.

Normalerweise bewegen sich alle Musiker mit viel Eleganz zur dargebotenen Musik, so habe ich es jedenfalls beim letzten Gig erlebt. Aufgrund der Bühnengröße ist das allerdings heute Abend nur eingeschränkt möglich. Die meiste Performance in der Bewegung bleibt daher heute Sänger/Fronter Guilherme Henriques vorenthalten. Dieser weiß durch perfektes theatralisches Auftreten zu überzeugen. Eine Einlage auf dem Boden liegend ist erneut dabei. Ich durfte zu ihrem vorletzten Album Limbo, welches mich so richtig angetriggert hat, ein Review machen. Das aktuelle Album Mirage vom September 2022 war leider etwas an mir vorbeigegangen, warum auch immer … an der Mucke und der Band liegt es bestimmt nicht. Dieses habe ich mir mittlerweile, ebenso wie Limbo, auf Vinyl zugelegt. Gaerea verstehen es, geschickt schwere bleierne Black Metal Vibes mit Melodie zusammentreffen zu lassen. Dabei herrscht jedoch tiefe Dunkelheit. Das wird hier visuell durch das fehlende Licht ausgezeichnet umgesetzt. Verschiedene Tempi und damit einhergehende Stimmungswechsel sorgen dafür, dass ihre Mucke recht spannungsvoll ist. Gaerea schaffen es, aggressiven Black Metal mit spannungsreichem Post Metal zu verweben. Gaerea sind im Kern ein Trio und live ein Quintett. Durch ihre „Verhüllung“ durch Tücher werden sie wohl den wenigsten auffallen, wenn sie sich unter die Fans mischen. Sie hatten mir bereits zu Beginn versprochen, mir meine mitgebrachten Vinyls zu signieren, was sie nach dem Gig auch gerne machen. Viele dürften eventuell nicht mitbekommen haben, dass sich unter den Musikern mit Sonja Schuringa an der Gitarre auch eine Frau live bei der Band befindet.

Nach ihrem Gig bin ich regelrecht (im positiven Sinne) geplättet. Ein großartiger Black Metal Gig, wovon die Fans in Mainz noch lange zehren werden. Gaerea haben am heutigen Abend zudem gezeigt, dass sie für größere Hallen gerüstet sind.