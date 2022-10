Gaahls Wyrd, Support Winterfylleth und Gaerea am 25.10.2022 im Das Bett in Frankfurt

Bands: Gaahls Wyrd, Winterfylleth, Gaerea

Ort: Das Bett, Schmidtstr. 12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 25.10.2022

Kosten: 25 € VVK, 33 € AK

Genre: Black Metal, Post Black Metal, Progressive Black Metal, Avantgarde Black Metal

Besucher: 350

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/gaahls-wyrd-support-saor-gaerea/

Setlisten:

Gaerea

Winterfylleth

Gaahls Wyrd Conspiranoia Salve Deluge Mantle Urge Laude Absolved In Fire A Valley Thick With Oaks The Reckoning Dawn A Soul Unbound Whisper Of The Elements Within The Voice Of Existence (Intro) Ghosts Invited Carving A Giant Wound Upon Wound Sign Of An Open Eye The Humming Mountain Awakening The Remains Carving The Voices Aldrande Tre From The Spear Slave Sannhet, Smerte Og Død Through And Past And Past Exit Through Carved Stones Alt Liv

Heute heißt es mal wieder auf in meinen Lieblingsclub Das Bett nach Frankfurt, denn da ist ein exquisiter Black Metal Abend angesagt. Gaahls Wayrd sind auf Tour und haben die Portugiesen Gaerea im Gepäck und am heutigen Abend sind sogar meine Lieblingsengländer Winterfylleth dabei, die ein paar Tourtermine für Saor einspringen, die die komplette Tour nicht mitmachen können.

Früh genug angekommen, gehe ich vorher noch mit meinem Bekannten Daniel nebenan in die Pizzeria. Wir spekulieren, ob es heute denn voll werden wird. Wir haben in diesem Jahr auch im Bett schon einiges erlebt. Um 20:00 Uhr soll Beginn sein, also gehen wir mal langsam um 19:45 Uhr rüber. Das ist gut so, denn die Portugiesen Gaerea fangen schon mal zehn Minuten früher an. Und es ist doch richtig gut gefüllt hier heute Abend. Black Metal. – das heißt natürlich auch nur sehr spärliches Licht oder alles in Blau, Rot und manchmal in Grün ausleuchtet.

Gaerea bringen eine äußerst energetische Show auf die Bühne. Die mit schwarzen Tüchern maskierten Männer bringen eine Menge Härte, aber auch Melodik auf die Bühne. Sie bewegen sich dazu mit viel Eleganz. Insbesondere Sänger/Fronter Guilherme Henriques weiß durch perfektes theatralisches Auftreten zu überzeugen. Er liegt dabei auch schon einmal auf dem Boden.

Ich durfte zu ihrem vorletzten Album Limbo, welches mich so richtig angetriggert hat, ein Review machen. Das aktuelle Album Mirage vom September dieses Jahres war leider etwas an mir vorbeigegangen, warum auch immer … an der Mucke und der Band liegt es bestimmt nicht. Gaerea verstehen es geschickt schwere bleierne Black Metal Vibes mit Melodie zusammentreffen zu lassen. Dabei herrscht jedoch tiefe Dunkelheit. Das wird hier auch visuell ausgezeichnet umgesetzt. Verschiedene Tempi und damit einhergehende Stimmungswechsel sorgen dafür, dass ihre Mucke recht spannungsvoll ist. Gaerea schaffen es, aggressiven Black Metal mit spannungsreichem Post Metal zu verweben. Schon jetzt hat sich dieser Abend bei diesem tollen Opener gelohnt.

Raus, ein wenig Luft schnappen, denn es ist ja heute hier recht voll und auch dementsprechend warm.

Es folgen die Briten Winterfylleth, die für Saor bei einigen Terminen eingesprungen sind. Auf Winterfylleth freue ich mich persönlich besonders. Winterfylleth habe ich letzten Monat erst live erleben können und das noch an einem ganz besonderen Ort, beim Prophecy Fest in der Balver Höhle. Während des Aufbaus bemerke ich, dass da heute das Keyboard fehlt. Ich spreche Gitarrist Russel an, wieso das denn heute fehle. Er sagt mir, dass ihr Keyboarder Mark Deeks es nicht geschafft hat, bei diesen kurzfristigen Terminen dabei zu sein und sie das Set ohne ihn machen. Finde ich persönlich ein wenig schade, denn Mark Deeks, den ich in der Balver Höhle noch mit seiner anderen Band Arð kennenlernen durfte, hätte ich heute auch noch mal gerne persönlich begrüßt.

Trotzdem macht es das Quartett heute richtig gut hier. Bei Winterfylleth ist live keine großartige Show oder Maskerade angesagt. Winterfylleth schaffen es trotzdem, sofort eine großartige und düstere Atmosphäre mit tollen Black Metal Landschaften zu schaffen. Das läuft über den zunächst ruhigen Opener Absolved In Fire, über The Reckoning Dawn bis hin zu Whisper Of The Elements. Die Briten zeigen sich, wie ich sie kennengelernt habe, ziemlich britisch. Im düsteren Licht gibt es kaum Bewegung, nur Gitarrist Russel hält es nicht immer auf seinem Platz. Seine Mitstreiter verlassen ihren „abgesteckten Kreis“ jedoch überhaupt nicht. Das ist natürlich ganz anders als bei den vorangegangenen Gaerea, die doch irgendwie permanent in Bewegung waren. Dafür überzeugen Winterfylleth mit ihren großartigen Black Metal Soundlandschaften, sodass auch sie heute Abend hier richtig gut ankommen! Im Anschluss unterhalte ich mich mit den Jungs noch über das Prophecy Fest, bei dem sie in diesem Jahr das erste Mal waren. Sie sagen mir, dass das für die Band der großartigste Eventplatz ist, den sie bisher gesehen/erlebt haben. Da kann ich allerdings nur zustimmen. Ich lasse mir noch ein paar mitgebrachte Vinyls von der Band signieren.

Dann folgen Gaahls Wyrd mit ihrem Frontmann Gaahl, den viele noch von Gorgoroth und God-Seed kennen. Mit Gaahls Wyrd ist er auch schon seit 2017 unterwegs. Die aktuelle Tour ist die Promotour ihres aktuellen Minialbums The Humming Mountain, das immerhin über beachtliche knappe dreißig Minuten geht. Das ist der Nachfolger des Debüts GastiR – Ghosts Invited. The Humming Mountain liegt am Merchstand als Vinyl aus und wird natürlich direkt eingesackt!

Ein Raunen geht durchs Publikum, als Gaahl auf die Bühne kommt. Der Kerl versprüht nun wirklich auch eine einmalige Aura. Während es mit dem Intro Within The Voice Of Existence noch rituell lethargisch zur Sache geht, kann man dann bei dem kompletten Konzert von einem Black Metal Inferno sprechen. Die Band zeigt gewaltige Spielfreude und die Jungs kommen mächtig daher. Im Mittelpunkt steht allerdings dieser charismatische Kerl Gaahl. Er hat das Publikum richtig im Griff. Immer wieder recken sich die Fans vor der Bühne nach ihm, um vielleicht einmal seine Hand zu erhaschen. Gaahl kommt ihnen natürlich entgegen. Gefühlt gibt er während des Konzerts jedem Fan mindestens einmal die Hand bzw. seine Finger berühren die Finger der Fans vor der Bühne. Dies geschieht irgendwie auf eine rituelle Weise. Die Show ist schon echt bemerkenswert. Auch die Jungs von Winterfylleth stehen unten an der Bühne neben mir und schauen sich dieses Spektakel einige Zeit an.

Gaahls Wyrd bringen heute eine mitreißende Mischung aus Songs ihrer Werke GastiR – Ghosts Invited und The Humming Mountain auf die Bühne. Auch Songs von Gorgoroth, Trelldom und God Seed sind auf der Setliste und werden von den Fans abgefeiert. Auf der Bühne ist eine Menge Bewegung, in der Gaahl himself majestätisch mitmischt. Eiskalter Black Metal, heiß serviert, würde ich hier mal anmerken. Nach dem God Seed Klassiker Alt Liv ist dann endgültig Schluss. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, es müssten so ca. 80 Minuten gewesen sein.

Nach diesem tollen Gig geht es mit einmaligen Erlebnissen des heutigen Abends zu später Stunde zurück in 1 ½ stündiger Fahrt nach Koblenz. Da hätte ich was verpasst, wenn ich heute Abend nicht dabei gewesen wäre!