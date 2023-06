Siena Root: kündigen Spanien-Headlinetour für Dezember und Schweden-Supportshows mit Dewolff für Oktober an

Der Rootrock-Tourbus bahnt sich unaufhaltsam seinen Weg um die Welt! Nachdem die Schweden Siena Root erst vergangenen Monat für sechs Konzerte in Deutschland unterwegs waren, haben sie nun ihre langerwartete Rückkehr auf die spanischen Clubbühnen für Ende des Jahres angekündigt: So wird sich der Vierer vom 5. bis zum 10. Dezember auf die iberische Halbinsel begeben und auf seiner Fahrt von Saragossa nach Barcelona in sechs Städten Halt zu machen. Jene Shows stehen einmal mehr im Zeichen ihrer aktuellen Studioscheibe Revelation, die am 24. Februar 2023 via Atomic Fire Records erschienen ist.

Die Band kommentiert: „Ist es ein Vogel oder gar ein Flugzeug am Horizont? Ganz und gar nicht! Wir sind’s, Siena Root, und kommen nach fünfjähriger Abwesenheit endlich wieder nach Spanien. Wir sehen uns!“

Obendrein ist das Quartett kürzlich für vier Schweden-Shows des niederländischen Rocktrios Dewolff, das derzeit sein neues Album Love, Death & In Between live vorstellt, als Supportact bestätigt worden. Die beiden Kombos standen bereits häufiger gemeinsam im Rampenlicht, was das Tourduo nicht nur zu einem allseits bekannten, sondern zudem zu einem fast schon unschlagbaren Paket für Genrefans macht.

Siena Root fügen hinzu: „Wir freuen uns sehr, einmal mehr mit unseren Freunden von Dewolff auftreten zu können. Haben wir 2019 noch gemeinsam in ihrem Heimatland gespielt, steht nun ihr Gegenbesuch in Schweden auf dem Plan. Lasst euch diese Familienfeiern nicht entgehen!“

Siena Root live:

11.08.2023 DE Wagersrott – Enzo-Festival

18.08.2023 FR Montpeloux – Volcano Sessions *Ausverkauft*

26.08.2023 SE Avesta – Kulturgaraget

08.09.2023 DE Dissen – Stadtfest Dissen Skurril [Freier Eintritt]

09.09.2023 AT Puch bei Weiz – Stone Break Festival

30.09.2023 SE Vänersborg – Folkets Hus (w/ Abramis Brama)

20.10.2023 BE Antwerpen – Desertfest Belgium

Love, Death & In Between – 2023-2024 Tour

w/ Dewolff

Präsentiert von A Star Entertainment

26.10.2023 SE Malmö – Babel

27.10.2023 SE Göteborg – Musikens Hus

28.10.2023 SE Karlstad – Nöjesfabriken

29.10.2023 SE Stockholm – Debaser

Revelation – Spanientour

Präsentiert von Red Sun Barcelona

05.12.2023 ES Saragossa – Rock & Blues Café [Freier Eintritt]

06.12.2023 ES Madrid – Sala Rockville

07.12.2023 ES Cangas – Salason [Vorverkauf startet in Kürze]

08.12.2023 ES Avilés – Factoria Sound [Vorverkauf startet in Kürze]

09.12.2023 ES Donostia – Dabadaba

10.12.2023 ES Barcelona – Razzmatazz 3

