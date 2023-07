The Hu auf Rumble Of Thunder Tour, am 27.06.2023 in der Batschkapp, Frankfurt a. M.

Bands: The Hu, Gunnar

Ort: Batschkapp, Maybachstr. 24, 60433 Frankfurt

Datum: 27.06.2023

Kosten: 38 Euro VVK, 45 AK

Genre: Hunnu Rock, Pop Rock

Besucher: 1500 (ausverkauft)

Veranstalter: Livenation.de

Link: https://www.livenation.de/artist-the-hu-1261719

Setliste The Hu:

Hohochu Zairan Gereg Shoog Shoog Shihi Hutu Bii Biyelgee Mother Swan Mother Nature Esseesin Vasehina Tatar Warrior Upright Destined Mongol Black Thunder Yuve Yuve Wolf Totem This Is Mongol Through The Never (Zugabe)

Heute Abend geht es mal wieder nach Frankfurt. Dort sind es für mich in der Regel immer die kuscheligen Clubs Das Bett und das Nachtleben, die ich konzertmäßig aufsuche. Heute Abend ist es allerdings die größere Location: die Batschkapp.

Die mongolische Band The Hu ist mal wieder auf Tour, dieses Mal ist es die Rumble Of Thunder Tour und es gibt nur vier Konzerte in Deutschland. Da die Band mittlerweile einen Bekanntheitsgrad erreicht hat und sie größere Hallen füllt, heißt es auch heute Abend wieder Sold Out, wobei es noch an der Abendkasse ein paar wenige Karten vor Konzertbeginn gibt.

Begleitet werde ich heute Abend von meinem Sohn Julien, der mich überhaupt auf die mongolische Band The Hu aufmerksam gemacht hat. Mit ihm zusammen fahre ich daher das zweite Mal nach 2020 (damals in Köln) zu einem The Hu Konzert, seine Freundin ist heute ebenfalls dabei. Auf ein Interview mit den netten Jungs verzichte ich heute Abend allerdings, wer Lust hat, kann aber gerne hier mal in das Interview von Köln aus dem Jahr 2020 hineinschauen.

Auf der Fahrt unterhalten wir uns noch darüber, ob es einen Support geben wird, denn auf der Veranstalterseite gibt es keine Auskunft dazu. Nachdem wir mit der Akkreditierung alles erledigt haben, ist es auch schon kurz vor Konzertbeginn. Also rein, sich durchs Publikum quengeln, um in den Fotograben zu kommen. Dort erfahre ich von einem Kollegen, dass es heute einen Support geben wird.

Support sind Gunnar aus Newport Beach (Kalifornien) aus den USA. Gunnar ist die Band rund um den Singer/Songwriter Gunnar Patrick Gehl. Der junge Mann (22 Jahre alt) hat sich in der Szene vor allem einen Namen gemacht, weil er Song von Kolleg/innen wie Shawn Mendes, Justin Bieber, Khalid, Billie Eilish, und Juice Wrld gecovert hat. Als seine musikalischen Vorbilder gibt er John Mayer und Bruno Mars preis. Da weiß man schon, wo die Richtung hingeht: gefälliger Pop Rock. Mit seiner Band, die wie er selbst eine gute Performance gibt, kommt er durchaus beim Publikum an. Die vier Musiker auf der Bühne scheinen sichtlich Spaß an der Sache zu haben, setzen sich adäquat in Szene und posen auch recht gerne. Der halbstündige Gig geht schnell vorbei und sie bekommen dafür viel Applaus.

So, jetzt ist es gleich so weit, auf der Bühne ist alles gerichtet. Bevor die Band überhaupt auf der Bühne erscheint, hallt es im Publikum „Hu, Hu, Hu“. Die Fans skandieren ihren Lieblingen!

Dann sind sie da. Nicht nur die vier Hauptakteure Jaya, Temka, Gala und Emkush, die sich ganz im Vordergrund der Bühne platziert haben, sind zugegen. Neben ihnen sind auch noch vier zusätzliche Livemusiker auf der Bühne platziert. Sie sorgen für die herkömmlichen Instrumente Bass, Gitarre, Schlagzeug und Percussion. Sie halten sich gegenüber den anderen vier Hauptakteuren jedoch eher im Hintergrund.

The Gereg ist der Titel des ersten Albums von The Hu. Das heißt übersetzt Pass/Dokument. Den brauchen sie mittlerweile nicht mehr, denn mit ihrer Rockmusik sind sie überall willkommen. Das zeigen auch ihre Videos auf YouTube mit teilweise über 100.000.000 Millionen Klicks. Sie nennen ihren Stil selbst Hunnu Rock. Der wird heute Abend von den anwesenden Hunnu Rocker Fans ausgiebig gefeiert. Das, was The Hu dort auf der Bühne machen, ist einfach erfrischend und anders. Manches wiederholt sich zwar in einigen Songs, trotzdem findet es Anklang. Der vielleicht im ersten Moment für Europäer etwas befremdlich klingende Kehlkopfgesang in Vermischung traditioneller mongolischer Instrumente wie Maultrommel, der Topshur (mongolische Laute) oder der Morin Khuur (Pferdekopfgeige) ist eine extravagante Kombination, die beeindruckt. Das Publikum ist der Band erlegen. Immer wieder wird zwischen den Songpausen skandiert: „Hu, Hu, Hu“. Die Band skandiert zurück! Und dabei wirken sie sehr sympathisch. Vielleicht wird die Band etwas zu sehr gehypt, live wirken sie allerdings sehr authentisch.

Im letzten Jahr haben sie ihr neues Album (das Zweite) mit dem Titel Rumble Of Thunder herausgebracht, daher auch der Tourtitel. Auf der Setlist gleich nach dem Opener mit Gereg der Titelsong ihres Debütalbums, auf den das bekannte Shoog Shoog folgt. Die Songs sind natürlich eine Auswahl ihrer beiden Alben, bei denen das Publikum wild mitgeht. Black Thunder, Yuve Yuve und der große Hit Wolf Totem sind natürlich auch dabei. Der Gig endet mit This Is The Mongol! Die Mongolen The Hu werden hier frenetisch gefeiert! Es hallt hier in der Batschkapp ununterbrochen „Hu, Hu, Hu, Hu, Hu ….“ Das will gar nicht aufhören. The Hu geben dann als Zugabe mit Through The Never noch einen Song. Auch danach fordert das Publikum noch eine weitere Zugabe, die allerdings nicht gegeben wird. Über 1 ½ Stunden Performance der Band mit anstrengendem Kehlkopfgesang müsste auch reichen.

Kurz noch am Merchstand vorbeigeschaut. Dort sind Gunnar und seine Jungs für Selfies mit den Fans anzutreffen. Dann geht es ab nach Hause. Meinen Begleitern hat der Abend sehr gut gefallen.