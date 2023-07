Uncircle: veröffentlichen erste Single „Social Death Works“ vom neuen Album „Via Dolorosa“

Uncircle? Eigentlich Circle Of Execution, nur mit neuer Musik.

„Unser alter Name passte einfach nicht mehr“, sagt Gitarrist Kevin Berra. „Also haben wir uns in Uncircle umbenannt.“

Ein schlichter Name zum schlichten Auftreten der Band: Man trifft die Band auf der Bühne wie im Leben in schwarz an. Sie treten so real und true auf, wie sich das die Metalheads wünschen. Es geht einfach um den Core, um die Power, um die Vibes. Um die Schlichtheit im Brutalen, aber auch um die Vielschichtigkeit, wenn man so will. Das Fivepack aus der französischsprachigen Schweiz will alle Aufmerksamkeit auf die Energie seiner Songs lenken. Zehn brandneue erscheinen auf dem dritten Album, Via Dolorosa, Ende 2023 bei Bleeding Nose Records.

Auf Via Dolorosa hat die Band ihren Sound modernisiert, ausgeformt und die stilistische Basis komprimiert. Selbstredend lässt sich weiterhin alles unter dem Label Metalcore zusammenfassen, finden sich musikalisch Parallelen zu den frühen Parkway Drive, zu Bury Tomorrow, Fit For A King, Wage War und natürlich auch Breakdown Of Sanity, den eidgenössischen Kollegen.

Doch stellenweise gibt es so harsch auf die Mütze, dass Uncircle fast deathcorig klingen und man den Eindruck hat, dass der Härte-Schraubstock noch mal kräftig nachgezogen wurde. Andererseits ballert auch häufig eine industrialisierte Fear-Factory-Doublebass mit synchroner Gitarre durchs Stereobild, bevor sich die Emotionen im Refrain kanalisieren. Der wird zwar meist gegrowlt/gescreamt/geshoutet, doch dann lauert darunter eine Leadgitarre mit Hook-Charakter – so wie das Arch Enemy seit Album-Generationen erfolgreich praktizieren. Und, klar, selbstverständlich schwingen Uncircle immer wieder den Vorschlaghammer in Form von Brecheisen-Breakdowns. Da lassen fünf Jungs ihrer Lust an der stilistischen Vielfalt ungehemmt freien Lauf.

Nun erschien am 16.06.23 die erste Single zum neuen Album Via Dolorosa: Social Death Works:

