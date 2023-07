Pure&Crafted Festival 2023: startet dieses Wochenende

Es ist soweit: am 07.07 und 08.07.2023 verwandeln wir den Nåpoleon Komplex in 5.000 Quadratmeter pure urbane Atmosphäre in bester Industrieromantik. Das Areal in Xhain ist maßgeschneidert für das gute Leben, wie es beim Pure&Crafted zusammenkommt: Bühnen für feinste Musik, Custom-Bikes, ein Skatepark, BMX Flatland Shows, ein Kino für den Mythos Motorrad, eine gut sortierte Boutiquenfläche, kalte Drinks und tasty food sowie Berlin’s beste Sonnenuntergänge an der Modersohnbrücke. Jede Menge zu entdecken also und spitzen Wochenendunterhaltung vorprogrammiert.



Musikalisch sorgen u.a. Drangsal (einzige Live Show in ’23), Cari Cari, Beachpeople, Body Type, Circa Waves, Power Plush, Shelter Boy, Temmis, Whispering Sons, Wu-Lu, Zimmer90 für den Soundtrack des Wochenendes.



Alles zum Programm findet Ihr auf unserer Website.



Tickets gibt es aktuell noch im offiziellen Shop ab 24,90€.