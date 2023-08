Uncircle: der neue Longplayer „Via Dolorosa“ erscheint am 08.12.2023

Metalcore aus der Schweiz – etwa so ähnlich wie Breakdown Of Sanity? Ja, nicht ganz daneben. Auf ihrem dritten Album, Via Dolorosa, haben Uncircle (ex Circle of Execution) ihren Sound modernisiert, ausgeformt, stilistisch komprimiert. Es gibt deathcore-ig auf die Mütze, industrialisierte Fear-Factory Doublebass und Brecheisen-Breakdowns. Aber eben auch emotionale Refrains – etwa wenn die Leadgitarre den fetten Growls feingliedrigen Hook-Charakter verleiht.

Via Dolorosa erscheint am 08.12. 2023 bei Bleeding Nose Records.

Tracklist: