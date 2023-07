The Hu: veröffentlichen „Rumble Of Thunder: Deluxe Album“ inkl. Musikvideo zum Song „Mother Nature feat. LP“

The Hu freuen sich über die Veröffentlichung der Deluxe Version ihres zweiten Albums Rumble Of Thunder über Better Noise Music. Die Deluxe Version enthält sieben neue Tracks, darunter die Akustikversionen von Bii Biyelgee und Mother Nature sowie neu aufgenommene Singles mit hochkarätigen Zusammenarbeiten: This Is Mongol (feat. William Duvall von Alice In Chains) und Black Thunder (feat. Serj Tankian und DL von Bad Wolves). Zudem ist das Musikvideo zur neuen Version von Mother Nature in Zusammenarbeit mit der renommierten Singer-Songwriterin LP (Laura Pergolizzi) erschienen, die mit über 4,6 Millionen YouTube-Abonnenten weltweiten Erfolg als Solokünstlerin hat und in der Vergangenheit bereits an der Entstehung von Songs für Popgrößen wie Cher, Rihanna, Céline Dion und Christina Aguilera beteiligt war.

Mother Nature erzählt von den Ähnlichkeiten der Beziehung mit der eigenen Mutter und der Verbindung zwischen Menschen und der Erde. In der Mongolei sind Mütter hoch angesehen und respektiert, und man glaubt, dass die Seele einer Mutter ihr Kind auch nach dem Tod beschützt, da ihre Liebe grenzenlos ist. Jeder Mensch auf der Erde wird von einer Mutter geboren, und in gewisser Weise ist die Erde eine weitere Mutter, die einen in diese Welt hineingeboren hat. The Hu, die von der Unesco Ende letzten Jahres zum „Artist of Peace“ ernannt wurden, haben eine akustische Version von Mother Nature in Verbindung mit dem World Earth Day Anfang des Jahres veröffentlicht und angekündigt, 12.000 sibirische Ulmen in der wüstenähnlichen Gegend der südöstlichen Mongolei in Form ihres Logos in Zusammenarbeit mit der Umweltinstitution SHAMBALE2056 Engineering Campus, LLC zu pflanzen. Mother Nature steht für das Engagement der Band, das Bewusstsein für Umweltfragen zu schärfen und dazu beizutragen, ein weltweites Bewusstsein für die Natur zu schaffen (hier nachzulesen).

LP über die Zusammenarbeit: „I was beyond honored to join The Hu on their beautiful song and contribute some words and vocals on an already gorgeous tribute to our precious planet.“

Bis heute haben The Hu über 330 Millionen Streams auf allen digitalen Plattformen, 290 Millionen Videoaufrufe generiert und verzeichnen zwei Top 5 Mainstream Rock Radio Singles. Hinzu kommen ausverkaufte weltweite Headliner-Touren und Auftritte bei den größten Musikfestivals der Welt (Download, Coachella, Lollapalooza, Glastonbury). Ganz zu schweigen von der Verleihung der höchsten staatlichen Auszeichnung der Mongolei, dem Orden des Dschingis Khan durch den Präsidenten der Mongolei, Kh. Battulga im Jahr 2020. Anfang des Monats erhielten The Hu ihr erstes RIAA-Gold-Zertifikat für die bahnbrechende Single Wolf Totem aus dem Jahr 2019, die alleine 88 Millionen Videoaufrufe hat.

The Hu sind derzeit Live auf Headliner Shows und Festivals in Großbritannien und Europa zu sehen, unter anderem im Juli auch hierzulande in Hamburg, München und Dresden.

Rumble Of Thunder: Deluxe Album ist digital, auf CD, Kassette und in verschiedenen Sondereditionen auf Vinyl erhältlich. Den Trailer zum Rumble Of Thunder: Deluxe Album gibt es bei The Noise Presents zu sehen.

The Hu Rumble Of Thunder 2023 Tourdates

6/30 Werchter, BE – Rock Werchter 2023

7/2 Helsinki, FI – Festival Helsinki

7/4 Hamburg, DE – Grosse Freiheit 26

7/5 Luxembourg, LU – Rockhal

7/6 Aix-les-bains, FR – Musilack 2023

7/8 Madrid, ES – Mad Cool Festival 2023

7/10 Marseille, FR – Espace Julien

7/12 Munich, DE – Backstage Werk

7/13 Dresden, DE – Alter Schlachthof

7/15 Wroclaw, PL – Center Concert A2

7/16 Vizovice, CZ – Masters of Rock

7/17 Budapest, HU – Budapest Park

7/20 Bontida, RO – Electric Castle Festival

7/22 Nordfjordeid, NO – Malakoff Festival

