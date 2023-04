The Hu: veröffentlichen englischsprachiges Lyric-Video zu „Mother Nature“ aus dem kommenden „Rumble Of Thunder: Deluxe Album“

Zur Feier des World Earth Day (22. April) haben The Hu angekündigt, dass sie 12.000 sibirische Ulmen im Südosten der Mongolei in Form ihres Bandlogos pflanzen wollen, welches auf einem alten Symbol der Hunnenstämme basiert. Die LandArt Kampagne findet in Zusammenarbeit mit der Umweltinstitution SHAMBALE2056 Engineering Campus, LLC statt, die in dem Gebiet unermüdlich an verschiedenen Restaurierungsprojekten und umweltfreundlichen Bewässerungs- und Energiesystemen arbeitet. Bei den zu pflanzenden Bäumen handelt es sich um sibirische Ulmen, die aufgrund ihres starken Wurzelsystems und ihres geringen Wasserbedarfs einen Beitrag zur Bekämpfung der raschen Abholzung der Wälder in der Gobi aufgrund von Sandstürmen und des Klimawandels leisten werden. Die Pflanzungen werden im Mai beginnen. Fans haben die Möglichkeit, einen Baum zu kaufen, um zur Finanzierung des Projekts beizutragen; Einzelheiten dazu werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

Um den World Earth Day zu feiern, haben The Hu zu ihrem neuen Song Mother Nature auch ein englisches Lyric-Video veröffentlicht. Der Song wird auf der Deluxe-Version ihres aktuellen Albums Rumble Of Thunder enthalten sein, das am 30. Juni über Better Noise Music erscheint.

“Everyone in this world belongs to a mother and this song narrates the similarities between one’s relationship with their mother and the connection between humans and the Earth”, erklären The Hu. “In a way, Earth is another mother that bore us to this world. In Mongolia, mothers are highly regarded and respected and we believe that even after death, their soul protects their child as their love is limitless.”

Bis heute haben The Hu über 330 Millionen Streams auf allen digitalen Plattformen, 290 Millionen Videoaufrufe, zwei Top 5 US Mainstream Rock Radiosingles, ausverkaufte weltweite Headliner-Touren und Auftritte bei den größten Musikfestivals der Welt (Download, Coachella, Lollapalooza) vorzuweisen. Aktuell befindet sich ihre Single This Is Mongol auf Platz #11 der US Active Rock Charts und auf Platz #25 der deutschen Rock Radio Charts. Auf Rumble Of Thunder: Deluxe Album werden vier akustische Versionen und drei neu aufgenommene Singles mit Gastauftritten und englischem Gesang von William DuVall (Alice In Chains), Serj Tankian (System Of A Down), LP und DL (Bad Wolves) zu finden sein. Die Deluxe Version kann digital oder physisch auf CD, Kassette und farbigem Vinyl in limitierten Auflagen vorbestellt werden: https://thehu.ffm.to/rumblethunderdeluxe

Rumble Of Thunder: Deluxe Album Tracklist:

01. This Is Mongol

02. YUT Hövende

03. Triangle

04. Teach Me

05. Upright Destined Mongol

06. Sell The World

07. Black Thunder

08. Mother Nature

09. Bii Biyelgee

10. Segee

11. Shihi Hutu

12. TATAR Warrior

13. Black Thunder (Extended)

14. NEW TRACK This Is Mongol (feat. William DuVall of Alice In Chains)

15. NEW TRACK Black Thunder (feat. Serj Tankian and DL of Bad Wolves)

16. NEW TRACK Mother Nature (feat. LP)

17. NEW TRACK Bii Biyelgee (Acoustic)

18. NEW TRACK Black Thunder (Acoustic)

19. NEW TRACK This Is Mongol (Acoustic)

20. NEW TRACK Mother Nature (Acoustic)

The Hu werden diesen Sommer in UK und Europa live zu sehen sein. Sie spielen bei Festivals wie dem Nova Rock (AT), Glastonbury (UK), Download (UK) und Hellfest (FR). Im Rahmen dessen wird es in Deutschland zusätzliche Headline Dates in Frankfurt, Hamburg, München und Dresden geben.

The Hu Rumble Of Thunder 2023 Tour Dates

6/7 Nickelsdorf, AT – Nova Rock

6/8 Interlaken, CH -Greenfield Festival

6/10 Southampton, UK – Southampton Guildhall

6/11 Donington, UK – Download Festival

6/13 Liverpool, UK – O2 Academy Liverpool

6/14 Bristol, UK – O2 Academy Bristol

6/16 Landgraaf, NL – Pinkpop 2023

6/17 Clisson, FR – Hellfest

6/20 Lille, FR – L’Aeronef

6/21 Norwich, UK – University of East Anglia

6/22 Glasgow, UK – O2 Academy Glasgow

6/23 Newcastle, UK – NX Newcastle

6/27 Frankfurt, DE – Batschkapp

6/28 Strasbourg, FR – La Laiterie Artefact

6/30 Werchter, BE – Rock Werchter 2023

7/2 Helsinki, FI – Festival Helsinki

7/4 Hamburg, DE – Grosse Freiheit 26

7/5 Luxembourg, LU – Rockhal

7/6 Aix-les-bains, FR – Musilack 2023

7/8 Madrid, ES – Mad Cool Festival 2023

7/10 Marseille, FR – Espace Julien

7/12 Munich, DE – Backstage Werk

7/13 Dresden, DE – Alter Schlachthof

7/15 Wroclaw, PL – Center Concert A2

7/16 Vizovice, CZ – Masters of Rock

7/17 Budapest, HU – Budapest Park

7/20 Bontida, RO – Electric Castle Festival

7/22 Nordfjordeid, NO – Malakoff Festival

