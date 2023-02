The Hu: zelebrieren ihr mongolisches Erbe mit der neuen Version von „This Is Mongol (Warrior Souls)“ feat. William Duvall von Alice In Chains inkl. neuem Musikvideo

Die mongolische Rock Sensation und Unesco “Artist For Peace” Botschafter, The Hu, haben heute eine neue Version ihres Songs This Is Mongol aus dem Jahr 2022, in Zusammenarbeit mit Sänger und Gitarrist William DuVall von Alice In Chains veröffentlicht, der die Neuauflage der Single zudem produziert und gemixt hat. Das Original ist auf dem aktuellen Album Rumble Of Thunder enthalten. This Is Mongol (Warrior Souls) unterstreicht die ursprüngliche Botschaft des Songs, die Erhaltung der Natur und die spirituellen Verbindung zur Erde. Der von DuVall gesungene und ins Englische übersetzte Text enthält dabei den unvergesslichen Refrain: „We are warrior souls, rolling like a river of fire / We are warrior souls, running down the dragon to slay / This is our way (This is our way)“. Das neue Musikvideo zum Song feiert heute ebenfalls Premiere. Das Video wurde von Michael Lombardi co-produziert, der auch Hauptdarsteller und Co-Produzent von The Retaliators ist. The Hu sind ebenfalls im Film, sowie auf dem zugehörigen Soundtrack vertreten.

„We are so excited to be performing our single, This is Mongol (Warrior Souls), with William DuVall„. kommentiert Tovshuur-Spieler und Hintergrund-Sänger Temka. „He’s not only an amazing vocalist but also has unique rhythm and technique to his performance, and his style matches our energy and our throat singing. The song is about the warrior souls that are within us, and its purpose is to inspire you and awaken your soul. We hope everyone enjoys this piece of art.“

„It was such an exciting and fulfilling challenge to write and produce something that remained true to The Hu’s sensibilities while also resonating with my own”, ergänzt William DuVall. „Warrior Souls is a testament to the fact that, no matter where we come from, in the end, we all want the same things-to prosper in our own time despite the odds arrayed against us, making previous generations proud and leaving a worthy legacy for the future. I’m honored by this collaboration and very proud of the result.”

This Is Mongol (Warrior Souls) Feat. William DuVall of Alice In Chains ist ab sofort überall als Stream und Download erhältlich.

Nach ausverkauften Tourneen rund um den Globus und Auftritten bei einigen der renommiertesten Musikfestivals, unter anderem Coachella, Lollapalooza und Download Festival, werden The Hu am 3. März in Zusammenarbeit mit der Ard Financial Group ihr allererstes virtuelles Konzert im Metaverse geben. Der Ticketvorverkauf beginnt am 13. Februar. Während der Show werden die Fans eine von Metaforse geschaffene virtuelle Welt erleben, die das Heimatland von The Hu, die Mongolei, und ihre Traditionen und kulturelle Bedeutung hervorhebt. Ebendiese werden auch im von The Hu geschaffenen Musikgenre “Hunnu-Rock” durch den Einsatz traditioneller Instrumente, Kehlkopfgesang und den Gesang in mongolischer Sprache vermittelt.

Bis heute haben The Hu insgesamt über 330 Millionen Streams und über 290 Millionen Videoaufrufe generiert. Die Band hat eine breite globale Fangemeinde erobert, indem sie ihre Musik u.a. in Filmsoundtracks (The Retaliators) einbrachte, Originalmusik für EA Games‘ Star Wars Jedi: Fallen Order kreierte, von Metallica ausgewählt wurde, um ihre Hitsingle Through The Never auf dem Metallica Blacklist-Album 2021 zu covern und erhielt als erste Rock/Metal-Band überhaupt die prestigeträchtige Unesco-Auszeichnung „Artist for Peace“.

The Hu werden in diesem Jahr an folgenden Festival-Terminen in Europa zu sehen sein.

The Hu Tour Dates

6/7 Novarock – Austria 2023

6/15 Hellfest – France 2023

6/16 Pinkpop – Netherlands 2023

6/29 Rock Werchter – Belgium 2023

7/5 Musilack – France 2023

7/6 Mad Cool Festival – Spain 2023

7/13 Masters of Rock – Czech Republic 2023

7/19 EC9 – Romania 2023

