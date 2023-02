Jestress: veröffentlichen neue Single + Video „Second Self”

Wien & Berlin. Zwei Städte, in denen man sich gerne mal verliert. Jestress skizzieren in ihrer neuen Single Second Self sowohl lyrisch als auch musikalisch die Ambivalenz, die vielen von uns innewohnt und die Probleme, die sich ergeben, wenn man den verschiedensten äußeren Bedingungen ausgesetzt ist. Mal ist es warm, mal kalt. Mal sind wir in der Stadt, mal im Wald. Oder man stelle sich vor, man werde bei zwei Grad und Nieselregen und Schnee gezwungen, nach draußen zu gehen. Wir passen uns an. Gewollt oder ungewollt. Manchmal lassen wir uns auch einfach nur treiben. In Second Self treffen packende Blast-Beats auf eindringliche Geigen und verschwimmen in einer Melange aus Hingabe und Hörigkeit.

Seid ihr bereit, euer zweites Ich zu treffen? Dann hört und schaut hier:

Jestress haben hohe Ziele, sind geboren, um vorauszulaufen, nicht hinterherzutrödeln. Erst nur eine vage Vision von Geigerin Antonia-Alexa Georgiew und Sänger/Gitarrist Daniel Fellner, mittlerweile mit der Unterstützung von Bassist Axel One und Schlagzeuger Chris Grabner eine ernstzunehmende Band, die mit ihrer wilden, aber dennoch straighten Mixtur aus modernem Metal, poppigen Melodien und schroffen Extremen ernsthaft die Unverschämtheit besitzt, zu gefallen.

Gänzlich Unbekannte sind die Vier in dem Genre, in dem sie sich mit Jestress so selbstsicher bewegen, ganz und gar nicht. Daniel Fellner, Produzent und Gitarrist des österreichischen Multiplatin-Erfolgsduos Seiler Und Speer hat sich mit seiner Band Devastating Enemy bereits selbst den hartgesottenen Kritikerohren gestellt und war auch unter anderem für die Produktion von Harakiri For The Sky verantwortlich. Geigerin Antonia-Alexa Georgiew genoss eine klassische Ausbildung an ihrem Instrument, spielt bei den Salzburger Festspielen beim Stück Jedermann seit zehn Jahren die erste Geige und wird nahezu bei jeder größeren Pop-Produktion in Österreich gebucht, auch mit den Wiener Überfliegern Wanda stand sie bereits mehrmals auf der Bühne.

Schlagzeuger Chris Grabner gerbt die Felle bei den österreichischen Thrash-Deathern Artas und spielt derzeit neben Jestress auch noch bei Seiler Und Speer die Percussions, wenn er nicht mit seinem Projekt Mynskh in todesmetallene Black Metal-Sphären hinabsteigt.

Anders als seine Bandmitglieder stammt Bassist Axel One nicht aus Wien, sondern nennt Berlin sein Zuhause. Axel One ist aus der deutschen Metal-Szene nicht wegzudenken. Berlin Metal TV, We Butter The Bread With Butter und auch die Gruppe Placenta sind seine wichtigsten Stationen. Und mit seinen wunderbar eigensinnigen Falco-Interpretationen konnte er sich mittlerweile auch als Solo-Künstler einen Namen machen.

Tretet näher und sichert euch den besten Platz in der bevorstehenden Apokalypse. Doch grämt euch nicht zu sehr – Jestress liefern den perfekten Soundtrack zur Hämostase.