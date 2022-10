Jestress: veröffentlichen neue Single + Video „Summits”

Wo fangen menschliche Abgründe an, wo hören sie auf? Ein Thema, mit dem wir alle im Lauf unseres Lebens das eine oder andere Mal konfrontiert werden. Wie gehen wir mit Krisen um, was sind Krisen für uns? Sicher bei jedem unterschiedlich und abhängig davon, was wir alle auf unsere eigene Art und Weise durch- und erleben. Mit der neuen Sinlge Summits erwarten Jestress ihre Bestimmung und machen darauf aufmerksam, dass man nicht die Augen davor verschliessen kann, sondern sich seinen eigenen Geistern und Dämonen stellen muss. Am Gipfel des Selbst ankommen, schliesst auch immer den Abgrund mit ein. Hier kann man sich das Video anschauen:

Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Obvious insanity.

Weitere Infos zur Band könnt ihr hier nachlesen: