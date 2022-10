Dark Side Of The Huhn presents Audio Assault Vol 1 am 05.11.2022 im Jugendhaus Mülheim-Kärlich (Vorbericht)

Eventname: Audio Assault Vol 1

Bands: Shredhammer, Left Betrayed, Gorezilla, Acantharia, Unhinged

Ort: Jugendhaus Mülheim-Kärlich, Judengäßchen 9, 56218 Mülheim-Kärlich

Datum: 05.11.2022

Kosten: 8,00 € VVK, 10,00 € AK

Genre: Death Metal, Groove Metal, Thrash Metal, Extreme Metal, Hardcore, Prog Rock

Besucher: 150

Veranstalter: Dark Side Of The Huhn

Link: https://www.facebook.com

Das Veranstaltungsteam Dark Side Of The Huhn um Mirco Ginsberg ruft ein neues Event ins Leben. Am 05.11.2022 findet im Jugendhaus in Mülheim-Kärlich das Audio Aussault Vol 1 statt.

Gleich fünf in der Region (und auch darüber hinaus) bekannte Bands sind am Start!

Shredhammer aus Köln begeistern seit 2013 den Underground mit ihrem erfrischenden Groove / Thrash Metal. Patch Over heißt ihr bisher einziges Album von 2016. Danach folgten mit Shredded Into Bits (2019) und der brandneuen Hammered To Pieces noch zwei EPs.

Left Betrayed kommen extra aus den Höhen des Westerwaldes nach Mülheim-Kärlich. Metallischer Hardcore ist der Wald, in dem sie die Bäume fällen. Mehrere Besetzungswechsel haben der Band nicht geschadet. Mit großem Enthusiasmus und voller Energie stehen sie bereit, die feierwütigen Fans mit Metal, Hardcore und Punk zu erfreuen.

Das Death Metal Beast Gorezilla erhob sich 2016 in der Ursuppe aus den Tiefen des Siegerlandes. 2017 setzte man sich in einem Live-Gig im Zom Krönche die Krone auf, die mittlerweile auf einigen Livekonzerten, unter anderem beim Into The Dungeon im Schloss Junkernhees getragen wurde. Zwischenzeitlich legte das Beast Gorezilla im September 2021 eine EP mit dem Titel Back To The Nature vor, zu der ich ein Review machen durfte (hier).

Acantharia ist ein einzelliges Lebewesen, welches zu den Strahlentierchen gehört … so Wikipedia. Bei Acantharia in unserem Fall handelt es sich jedoch um eine Progressiv Rock Band aus Hachenburg, die sich Mitte 2019, also kurz vor Polly/äh Corona gegründet hat. Auf dem diesjährigen Field Invasion konnte die Prog Rock Formation voll überzeugen. Acantharia werden nun Mühlheim-Kärlich erobern.

Unhingend dürften in Mülheim-Kärlich nicht ganz unbekannt sein, denn Veranstalter Mirco mischt in der Band mit. Unhinged, die sich zunächst 2018 aus den drei Ms Marc, Marco und Mirco aus Koblenz zusammenfanden, erweiterten sich 2020 zum Quintett, denn die beiden Js Jannis und Josh stießen zu dieser unkontrollierten Truppe. Zusammen macht man einen wilden Mix aus Extreme Metal, der nicht nur ihnen, sondern auch dem Hörer zudem eine Menge Spaß bereitet.

https://unhingedslam.bandcamp.com/releases

Also ab nach Mühlheim-Kärlich ins Jugendhaus zum Audio Assault Vol 1 mit euch. Seid bei der Premiere dieses Events dabei!