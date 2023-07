Der Detze Rockt am 16.06. und 17.06.2023 in Rengen

Eventname: Der Detze Rockt

Bands: Uli Jon Roth, Razor, Mortuary Drape, Violator, Enforcer, Kev Riddle’s Baphomet, Hellripper, Bunker 66, Aggressive Perfector, Venator, Karloff, Coltre, Midnight Rider

Ort: Sportplatz Detzenberg, 54550 Rengen

Datum: 16.06. – 17.06.2023

Kosten: Freitag: 35,00 €, Samstag: 35,00 €, Kombiticket: 55,00 €

Genre: Hard Rock, Heavy Metal, Metal, NWOBHM, Death Metal, Black Metal, Thrash Metal

Besucher: ca. 2000

Veranstalter: Dorfjugend Rengen

Link: http://www.derdetzerockt.de

Das besondere Heavy Metal Festival der Vulkaneifel startet dieses Jahr in eine neue Dekade. Das elfte Der Detze Rockt ist in Regen in der Nähe von Daun angesagt. Meine persönliche letzte Teilnahme war 2019, dann kam Corona und letztes Jahr zum zehnjährigen Jubiläum musste ich aus privaten Gründen leider passen. Umso mehr freue ich mich natürlich, in diesem Jahr wieder dabei zu sein.

Freitag

Ich reise zum ersten Festivaltag pünktlich an und stelle bereits fest, dass es hier im Vergleich zu 2019 doch ein rasantes Wachstum gegeben hat. Aber keine Angst, die ca. 2000 Fans machen es immer noch zu einem überschaubaren und besonders schnuckeligen Festivalerlebnis. Ein Festival, wie Festivals grundsätzlich sein sollten: sehr familiär, kleine Preise für Getränke und Speisen. International bekannte (Underground) Bands mit außergewöhnlichen Headlinern geben sich, wie in den vergangenen Jahren, am Freitag und am Samstag die Ehre.

Nahe gelegen an der A1, unweit von Daun, sehe ich das für diesen Zeitraum gewohnte Bild: die Zelte auf dem Campground. Wie immer sind zu diesem Zeitpunkt neben den Fans einige mir bekannte Underground-Musiker der (lokalen) Szene anzutreffen. Ich treffe eine Unmenge an bekannten Gesichtern, unter anderem Bandmember von Desaster, Moontowers, Metal Inquisitor und weiteren Bands, die in den letzten Jahren selbst hier spielten.

Neben meinen Kumpels Stefan und Joe treffe ich zu meiner großen Freude auch bereits auf viele alte Bekanntschaften mit Äppler und Bier. Der erste Weg führt natürlich zu den alten Busdrive Of Death Gefährten und Fans der Bitburger Band Torment Of Souls, Oli (Don Blindö) und seine Frau Flo. Auch Torment Of Souls Sänger Jochen Hamper lässt es sich nicht nehmen, auf dem Festival zugegen zu sein.

Pünktlich um 17:00 Uhr startet Der Detze Rock mit Mechanic Tyrants. Die erst im Coronajahr 2021 gegründete Band aus Nürnberg will mit ihrem traditionellen Heavy Metal den Underground erobern. Dazu haben sie heute direkt als Opener die Möglichkeit. Den Jungs ist der Spaß daran förmlich ins Gesicht geschrieben. Achtziger Metal neu aufgemischt durch das fränkische Quartett.

Nicht viel älter sie die britischen Heavy Metaller Coltre. Die Band wurde erst 2019 gegründet, nachdem sich Gitarrist Daniel Sweed und Sänger/Gitarrist Marco Stamigna auf einem Midnight-Konzert kennengelernt hatten und beschlossen, eine Band zu gründen, die NWoBHM beeinflussten Heavy Metal spielt.

Es ist schon recht voll hier auf dem Infield, auf dem Campground sowieso und langsam strömen immer mehr Fans auf den Platz. Die erleben dann die Koblenzer Midnight Rider. Mit Midnight Rider wird nun eine etwas andere musikalische Richtung eingeschlagen. Hard und Classic Rock der Seventies steht hier im Vordergrund. Im letzten Jahr erschienen und somit noch recht frisch ist ihr zweites Album mit dem Titel Beyond The Blood Red Horizon. Die Band um den ehemaligen Metal Inquisitor Mastermind Blumi gibt hier ihr Bestes, wobei Sänger Wayne (der hat auch schon einmal bei den Doomern Wheel ausgeholfen) zunächst etwas gegen den Sound ankämpfen muss, dies aber dann in den Griff bekommt. Gitarrist Blumi sitzt ungewohnt auf einem Hocker, denn er hat den Fuß in einer Manschette und ist nicht allzu beweglich. Dafür erfreut er uns an seinem Gitarrenspiel. Den Gig heute wollte man nun unbedingt durchziehen, da man in der Vergangenheit schon einen Gig auf dem Festival absagen musste. Die Jungs von Midnight Rider treffe ich anschließend noch, wobei Blumi recht angeschlagen war und direkt nach Hause musste.

Darauf folgen die sizilianischen Blackened Thrasher Bunker 66. Für mich persönlich einer der Höhepunkte heute Abend, da ich diesen räudigen Black Thrash mag. Das Trio um Sänger/Bassist Damien Thorne rockt den Detze. Bereits 2007 gegründet, hat man mittlerweile vier Alben herausgebracht. Das Album Beyond The Help Of Prayers von 2021 nehme ich mir am Merchstand auf Vinyl mit. Mit dem Drummer unterhalte ich mich gut in Deutsch, was mich etwas verwundert. Er erzählt mir, dass er eine deutsche Mutter hat und daher so gut in deutscher Sprache ist.

Wir sind im heutigen Programm schon weit vorgerückt. Nun stehen sie schwedischen Speedster Enforcer an. Die sorgen dafür, dass es nun so richtig voll auf dem Platz wird, denn Enforcer sind für die Fans keine Unbekannten und schon seit fast zwanzig Jahren in der Szene. Ihre Mischung aus Heavy und Speed Metal kommt sehr gut an, wobei die Jungs aus Schweden das Handwerk des Posens auf der Bühne auch sehr gut verstehen.

Zwischendurch mal wieder auf den Campground zu meinem Kumpel Oli, der wie gewohnt vor seinem Wohnwagen sitzt und der Musik zuhört. Nett wie eh und je lädt er seine Besucher zu einem Bier ein. Dabei fragt er, welche Biersorte man gerne möchte und bringt uns dann das gewünschte Bier mit einer absoluten Zielsicherheit (trotz seiner Blindheit). Jemand fragt ihn, wie er es denn schafft, die verschiedenen Sorten zu erkennen. Oli lächelt dabei verschmitzt.

Gleich ist es so weit und mit Uli Jon Roth steht der absolute Headliner für heute Abend oben auf der Bühne. Uli Jon Roth ist mit seinen Musikern für Flotsam And Jetsam eingesprungen, die ihre komplette Tour und damit auch den Gig auf dem Detze abgesagt haben. Das passiert bei amerikanischen Bands gerade sehr oft. Uli Jon Roth ist allerdings kein Ersatz, sondern viel mehr, und das merken die Fans hier ganz schnell. Der ehemalige Scorpions Gitarrist gibt uns einen Einblick in seine gesamte Schaffensperiode. Uli Jon Roth erzählt hier und da auch recht entschleunigt etwas zu den Songs, die er mit der Band spielt. Vor dem Song Don’t Tell The Wind erklärt er, dass dieser Song von seinem verstorbenen Bruder Zeno stammt. Schnell wird klar, in welcher Klasse sich der Mann mit dem langen grauen Haar und der Kapitänsmütze bewegt. Im Publikum sind fast nur glänzende Augen zu sehen. Ich habe Uli Jon Roth bereits einige Male gesehen und habe einen Kunstdruck eines von mir geschossenen Konzertfotos dabei, welches er mir signiert. Andere Fans haben ihn wohl bisher noch nie live erlebt und sind schier begeistert. Seine Mitmusiker finde ich ebenso eine Klasse für sich, allen voran David Klosinski an der zweiten Gitarre. Sehr cool und mit kraftvoller Stimme ist auch Niklas Turmann unterwegs, der auch den Bass übernimmt.

Viele im Publikum sind natürlich von Scorpions Klassikern begeistert. Bei solchen Songs kommt bei mir wieder das Erstaunen, wie geil die Scorpions doch einmal waren, ja leider waren … Uli Jon Roth zeigt mit dem Jimi Hendrix Klassiker All Along The Watchtower in welcher meisterlichen Klasse er sich bewegt! Genialer und krönender Abschluss heute mit dem fast siebzigjährigen Ausnahmegitarristen. Da muss ich mir bei Oli sogar noch einen Absacker holen, um das zu verarbeiten. Dann ins Auto, pennen und am nächsten Morgen ab nach Hause, meine Frau Heike abholen und wieder auf den Detze zurück.

Samstag

Heike und ich sind pünktlich vor Ort. Nach Begrüßung durch die Dauner Freunde erneut zu Oli und dann schnell auf den Platz.

Den Opener heute machen Firmament. In Deutschland gibt es gleich drei Bands mit gleichen Namen. Eine Black Metal Band aus Hamburg und eine Black Metal Band aus Erfurt. Am Bandlogo der hier aufspielenden Band erkennt man schnell, dass es sich nicht um eine Black Metal Band handelt. Bei den heute aufspielenden Firmament handelt es sich um eine Heay Metal / Hard Rock Combo aus Leipzig. Das Quintett ist erst 2021 zusammengekommen. Als Einstieg heute nicht mal so schlecht.

Bereits die zweite Band heute ist ein absoluter Hammer. Karloff aus Oldenburg servieren eine ganz besondere Black/Punk Mischung. Das Trio begeistert nicht nur mich. Unter den Anwesenden ist auch Caspar, der Veranstalter des Hoflärm Festivals, der ist extra wegen Karloff hier, denn die spielen im August auch auf dem Hoflärm Festival in Marienthal. Das hatte ich jetzt nicht mehr ganz so im Blick, dass Karloff da spielen, wenn mich Caspar eben nicht daran erinnert hätte. Umso mehr freue ich mich, die Band dann dort wiederzusehen.

Danach kann ich dann allerdings bei Venator wieder etwas runterfahren. Das Quintett aus Linz (Österreich) serviert „normalen“ Heavy Metal. Da bin ich immer etwas außen vor und kann mich entspannt zurückziehen, bevor es mit satanischem Speed/Thrash der Briten Aggressive Perfector wieder richtig für mich knallt. Das Trio, welches sich bereits 2014 gegründet hat und noch in der ersten Besetzung zusammen ist, haut hier mal so richtig auf die Kacke!

Nicht weniger auf die Kacke haut der nun folgende James McBain, der sich Hellripper nennt und sehr schwarz gewürzten Black/Speed Metal, ebenfalls seit 2014, serviert. Der Mann ist Multiinstrumentalist und spielt die Alben komplett alleine ein. Live hat er natürlich noch ein paar Musiker dabei, denn er kann auf der Bühne ja nicht alles machen.

Ein recht heißer und sonniger Tag heute mal wieder. Die auf dem Infield befindlichen Swimming Pools werden rege genutzt und es wird auch schon mal ein Köpper vom Biertisch gewagt. Tolle, aber auch gefährliche Akrobatik, vom Biergenuss gefördert.

Ein absolut starker musikalischer Tag, der nun mit Kev Riddle’s Baphomet fulminant weitergeht. Kevin und seine Frau Julie habe ich eben schon freudig am Merchstand begrüßt, die sind direkt aus England hierhergekommen und haben einige Strapazen auf sich genommen. Die beiden kenne ich seit dem Auftritt von Tytan hier auf dem Der Detze Rockt und pflege seitdem regelmäßigen Kontakt über das Internet mit ihnen. Kev Riddle’s Baphomet ist die andere Band des ehemaligen Angel Witch Bassisten. Überhaupt spielen bei dieser Band auch nur Musiker, die man von Tytan her kennt. Tolle Spielfreude bei den Briten hier, die viel Beifall ernten.

Mit Violator kommt nun der für mich doch eher unerwartete Höhepunkt des heutigen Tages. Die alten Thrasher aus Brasilien (nicht zu verwechseln mit den brasilianischen Death Metallern) haben sich nach ihrem zweiten Split 2018 wieder reformiert. Violator legen hier das Infield mit ihrem nuklearen Thrash förmlich in Schutt und Asche und lassen nichts stehen. Stagediving und Moshpit sind angesagt, so mancher Fan landet sogar unsanft neben mir im Fotograben. Der Detze Rock ist nun ein totales Tollhaus. Die Bühne wird regelrecht von den Fans gestürmt … antastischer Auftritt der Brasilianer!

Einen okkulten Black/Death Auftritt legen die Italiener Mortuary Drape hin. Geschminkt und verhüllt lassen sie ihre Litaneien auf die Fans hernieder. Dabei Sänger Wildness Perversion hinter einer Art Priesterkanzel stehend unablässig zum feierwütigen Volk predigend.

Das kanadische Speed/Thrash Urgestein Razor um die Gründungsmitglieder Mike Campagnolo (Bass) und Dave Carlo (Gitarre) setzt einen glanzvollen Abschluss. Sie holen heute den Gig nach, den sie im letzten Jahr leider absagen mussten. Richtig guter Abschluss eines denkwürdigen zweiten Tages hier auf dem Der Detze Rockt.

Anschließend heißt es noch Abschied von vielen Freunden und Bekannte nehmen und sich auf das nächste Der Detze Rockt freuen, bevor es nach Hause geht.