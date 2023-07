The Hirsch Effekt: veröffentlichen neue Single / Video „Agora“

Mit Platz 21 in den deutschen Album-Charts, Auftritten auf dem Wacken, dem Full Force und als Headliner beim Euroblast, haben sich The Hirsch Effekt eindrucksvoll in der deutschen Progressive Metal Landschaft etabliert.

Drei Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums Kollaps meldet sich das Trio aus Hannover mit der Ankündigung ihres neuen Studioalbums Urian offiziell zurück. Das inzwischen sechste Studioalbum erscheint am 29.09.2023 über Long Branch Records.

In Verbindung mit der Album-Ankündigung haben The Hirsch Effekt ihre neue Single Agora, samt Musikvideo, veröffentlicht. Agora ist der zweite Vorbote aus dem neuen Album und folgt auf den Titeltrack Urian, der bereits Anfang Juni erschien.

The Hirsch Effekt über die neue Single Agora:

„Aus einem kurzen Gitarrenriff haben wir während eines gemeinsamen Ferienhausaufenthaltes 2021 vorerst eine Nummer mit Akustikgitarre und E-Bass entwickelt. Es ist kein Zufall, dass man erkennen kann, dass Ilja und Nils in ihrer Jugend oft Californication gehört haben: Road Trippin‚ war ganz sicher im Hinterkopf. Spätestens ab Iljas Cello Overdubbs driftet Agora aber in andere, fast keltische, Sphären ab. Inhaltlich ist es ein sehr persönlicher, autobiografischer Song. Agora reflektiert nicht nur den Umstand endgültig im Zeitalter der Krisen angekommen zu sein, sondern auch eine buchstäbliche und gefühlte Enge. Ausgelöst nicht zuletzt auch durch die die ganze Albumschreibphase andauernde und alles beeinflussende Pandemie und alles, was an Lockdowns und Isolationen so dazugehörte.“

Urian Tracklist:

1. Agora

2. Otus

3. 2054

4. Urian

5. Stegodon

6. Granica

7. Blud

8. Eristys