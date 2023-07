Huronian: veröffentlichen „Over Frozen Heights Pt. 1“

Die italienische Blackened Death Metal Band Huronian bereitet die Veröffentlichung ihres neuesten kreativen Werks Beyond Frozen Heights am 15. September über Gruesome Records vor.

Mit Beyond Frozen Heights zollen Huronian dem goldenen Zeitalter des Melodic Death Metal Tribut und fügen als Besonderheit Black Metal-Elemente hinzu. Das daraus resultierende Erlebnis ist die Essenz des Black Metal, repräsentiert durch klassische schwedische Death Metal-Riffs und Gitarrensound. Die Grenze zwischen Black- und Death Metal verschwimmt zeitweise und überrascht die Zuhörer mit jeder Wendung.

In der Zwischenzeit laden Huronian die Fans zu einem Schluck ihrer charakteristischen Kreation ein, indem sie sich Over Frozen Heights Pt. 1 anhören. Der Song verkörpert perfekt Huronians Bemühungen, ihre einzigartige Herangehensweise an das Blackened Death Metal Genre zu vermitteln. Die Band manövriert den rasanten Melodic Death Metal Song meisterhaft in ein überraschend grooviges, dissonantes Black Metal Zwischenspiel und führt ihn zurück zu den Hauptriffs des Songs. Die Texte von Over Frozen Heights Pt. 1 und Over Frozen Heights Pt. 2 sind frei von Die Berge Des Wahnsinns von H.P. Lovecraft inspiriert, mit der Musik, die darauf abzielt, die Gesamtatmosphäre des gefeierten Literaturstücks einzufangen. Das Cover der EP zeigt die Landschaften, in denen die Geschichte erzählt wird.

Huronian wurden Anfang 2020 durch den Willen von DL und UMP mit der Absicht gegründet, den Sound des goldenen Zeitalters des Melodic Death Metal und Death/Black Metal nachzubilden und die Einflüsse auf ganz persönliche Weise zu filtern.

Nach ein paar Monaten tritt MM als Schlagzeuger der Band bei und das Trio nimmt Demo 2020 auf, eine digitale Veröffentlichung mit zwei unveröffentlichten Titeln und einem Cover von Heaven’s Damnation von Dissection. Obwohl die globale Pandemie die Band daran hinderte, im Proberaum zu arbeiten, gelang es Huronian dank der Remote-Arbeit und der großartigen konzeptionellen Harmonie zwischen den Mitgliedern, die Arbeit am Debütalbum As Cold As A Stranger Sunset sehr schnell abzuschließen. Es erschien im Oktober 2021 über Dolorem Records (CD) und Gruesome Records (Kassette).

Mittlerweile ist die Live-Besetzung mit jeweils zwei Session-Musikern am Bass und der zweiten Gitarre komplettiert. Im Sommer 2022 spielten Huronian in Portugal und Spanien, um die Veröffentlichung zu unterstützen, und im Februar 2023 tat sich die Band mit den französischen Legenden Mercyless als Support-Act zusammen und spielte drei Konzerte auf einer Minitour in Italien.

Beyond Frozen Heights wurde von Umberto Poncina geschrieben. Das Songarrangement stammte von Huronian. Die Texte stammen von Daniele Lupidi. Die Lieder wurden von Umberto Poncina und Claudio Corvo Mulas aufgenommen. Schlagzeug und Gesang wurden in den Art Distillery Studios aufgenommen. Der Song wurde von Umberto Poncina gemischt und gemastert. Die Fotos wurden von Xaendar Movie von Andrea Bennici aufgenommen. Das Artwork wurde von Daniele Lupidi entworfen. Das Lyric-Video wurde von Xaendar Movie von Andrea Bennici erstellt.

Beyond Frozen Heights Tracklist:

1. The Guild (Intro)

2. Torturer’s Creed

3. Over Frozen Heights Pt. 1

4. Over Frozen Heights Pt. 2

5. Blazing Bolt Of Hatred

Huronian sind:

Daniele Lupidi – Gesang

Umberto Poncina – Rhythmusgitarre

Tommaso Pellegrini – Leadgitarre

Gianluca Trotta – Bass

Marcello Malagoli – Schlagzeug

Huronian online:

Facebook

Instagram