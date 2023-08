The Hirsch Effekt: veröffentlichen neue Single „Otus“

Als Progressive Metal getarnt verdrehen The Hirsch Effekt auf ihrem sechsten Langspieler Urian (VÖ: 29.09., Long Branch Records) wieder die Gewohnheiten. Das neue Album taucht musikalisch tief in die immer aufdringlicher werdende Ambivalenz aus Krisen und Alltag ein.

Mit der Single Otus gibt die Band heute einen weiteren Vorgeschmack auf das neue Album. Der Song ist die inzwischen dritte Auskopplung aus Urian und folgt auf die Single Agora sowie den namensgebenden Album-Titeltrack.

Bassist Ilja John Lappin über die neue Single Otus:

„Es ist Januar 2021, tiefer Winter und Deutschland befindet sich mitten in einem zweiten, langen Lockdown in der Corona-Pandemie. Die Tage vergehen, der Schnee rieselt immer noch leise, der lange Winter kostet mehr Kraft denn je und so entsteht der fast 10-minütige Otus als erster Song des Albums in seiner nahezu finalen Form. Als ein Lied von Einkehr, welches sich auf die lange Reise durch das eigene Selbst begibt, um sich am Ende doch nicht der eingeschlichenen Selbstzerstörung, sondern der Hoffnung auf eine bessere Zukunft hinzugeben.“

Mit Platz 21 in den deutschen Album-Charts, Auftritten auf dem Wacken, dem Full Force und als Headliner beim Euroblast, haben sich The Hirsch Effekt eindrucksvoll in der deutschen Progressive Metal-Landschaft etabliert. Drei Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums Kollaps, meldet sich das Trio aus Hannover nun mit ihrem inzwischen sechsten Studioalbum Urian offiziell zurück.

The Hirsch Effekt – Urian – Tour 2023

30.09.2023 DE, Köln – Euroblast Festival

18.10.2023 DE, München – Backstage

19.10.2023 DE, Karlsruhe – Jubez

20.10.2023 DE, Siegen – Vortex

21.10.2023 DE, Leipzig – Soltmann

25.10.2023 DE, Münster – Sputnikhalle

26.10.2023 DE, Frankfurt – Nachtleben

27.10.2023 DE, Kassel – Goldgrube

28.10.2023 DE, Aukrug – Bobble Cap Festival

02.11.2023 DE, Potsdam – Waschhaus

03.11.2023 DE, Hamburg – Logo

09.11.2023 DE, Bremen – Tower

10.11.2023 DE, Hannover – Musikzentrum

11.11.2023 DE, Oberhausen – Druckluft

Agentur: Kingstar Music

The Hirsch Effekt sind:

Nils Wittrock – Gitarre, Gesang

Ilja John Lappin – Bass, Gesang

Moritz Schmidt – Schlagzeug, Gesang

The Hirsch Effekt online:

