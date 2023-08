Tailgunner: verkünden Rhea Thompson als neue Gitarristin

Vor zwei Wochen haben die britischen Heavy Metal-Shootingstars Tailgunner ihr Debütalbum Guns For Hire veröffentlicht, das auf Platz 50 der britischen Independent-Albumcharts eingestiegen ist und auch in Deutschland bis auf die Position #118 klettern konnte.

Tailgunner freuen sich, Rhea Thompson, die Shred-Maschine aus Manchester, als neuen Co-Lead-Gitarristen ankündigen zu können.

„Wir sind begeistert, Rhea endgültig bei uns zu haben! Von dem Moment an, als sie im Mai einstieg und das Live-Set in drei Tagen lernte, fühlte sie sich wie das fehlende Teil unseres Puzzles an. Sie spielte weit über das hinaus, was wir von der zweiten Gitarre gewohnt waren, und ließ uns so viel größer klingen – und wir wissen, dass alle von euch, die eine Show im Sommer gesehen haben, genauso weggeblasen wurden wie wir“, kommentiert die Band.

Rhea Thompson fügt hinzu: „Ich bin unheimlich stolz und begeistert, der Band beizutreten und Teil ihrer Metal Revolution zu sein, die den britischen Heavy Metal zurück auf die Landkarte bringt! Ich kann es kaum erwarten, auf die Guns For Hire -Tour zu gehen und freue mich darauf, Teil der Reise von Tailgunner zu sein!“

Jetzt freuen sich Tailgunner darauf, den ersten Teil der Guns For Hire-Tour im Oktober dieses Jahres zu bestreiten, mit Rhea an ihrer Seite und einer Band, die besser geölt und aufgeladen ist als je zuvor, um ein Heavy Metal Massaker zu liefern. „Gunners, macht euch bereit. Alle Augen sind auf den Himmel gerichtet, bereit, wie ein Warhead zu fliegen. See ya on tour!“

Die Tourdaten für Oktober

Im Vorfeld zum Keep It True – Rising III werden Tailgunner drei exklusive Club-Shows in Deutschland spielen, mit im Gepäck haben sie Savage und Stolen als Support-Acts:

04.10. D – Hamburg – Monkey Club

05.10. D – Essen – Don’t Panic

06.10. D – Stuttgart-Filderstadt – Kulturzentrum Z

07.10. D – Würzburg – Keep It True Rising III

Mehr Infos zu Tailgunner und dem neuen Album Guns For Hire bekommt ihr hier:

Guns For Hire ist in drei verschiedenen Vinyl-Editionen (royal blue, crystal clear und als picture disc), limitiert auf je 500 Exemplare, sowie als CD-Digipak und digital, erhältlich. Im Atomic Fire Records Webshop könnt ihr jedes Format zusammen mit einem exklusiven Bundle-Shirt bestellen.

