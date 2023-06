Tailgunner: veröffentlichen neue Single und Video zum Album-Titeltrack „Guns For Hire“

Die Britischen Heavy Metal-Shootingstars Tailgunner haben ihre neue Single zum Album-Titeltrack Guns For Hire veröffentlicht. „Der Song ist allen Kindern der Nacht gewidmet, Guns For Hire handelt davon, was es bedeutet, ein Heavy Metal Fan in der heutigen Zeit zu sein. Ein Blick auf die Welt mit dem Rücken zur Wand, ein Ruf zu den Waffen. Heavy Metal für die Ewigkeit“, kommentiert die Band.

Im Vorfeld zum Keep It True – Rising III werden Tailgunner nun drei exklusive Club-Shows in Deutschland spielen, mit im Gepäck haben sie Savage und Stolen als Support-Acts:

04.10. D – Hamburg – Monkey Club

05.10. D – Essen – Don’t Panic

06.10. D – Stuttgart-Filderstadt – Kulturzentrum Z

07.10. D – Würzburg – Keep It True Rising III

Tickets für die 3 Clubshows gibt es hier: https://linktr.ee/tailgunnerhq

Das neue Album Guns For Hire erscheint am 14. Juli 2023 über Fireflash Records und ist in 3 verschiedenen Vinyl-Editionen (royal blue, crystal clear und als picture disc), limitiert auf je 500 Exemplare, sowie als CD-Digipak und digital, erhältlich. Im Atomic Fire Records Webshop könnt ihr jedes Format zusammen mit einem exklusiven Bundle-Shirt bestellen.

Hier bestellen: https://lnk.to/TailgunnerGunsForHire

Die Band kommentiert: „Unser Debütalbum Guns For Hire ist nicht nur das Resultat der bisherigen Zeit, die wir als Band zusammen verbracht haben, sondern auch einer Dekade von Blut, Schweiß, Tränen, Bier, Kämpfen und endlosen Nächten – alles befeuert von einer brennenden Liebe für Heavy Metal. Nun, Kinder der Nacht, Plünderer der Erde und Vagabunden der Hölle: am 14. Juli laden wir euch ein, dieses Ereignis mit uns zu erleben, erzählt anhand dieser 10 Songs. Heavy Metal ist die unsterbliche Bestie, sie kann nicht getötet werden, sie kann nicht gestoppt werden, sie kämpft weiter, egal was passiert. Unser Freund, der Warhead, der auf unserem Debütalbum von dem unglaublichen Sadist Art Design in einem Cocktail aus 50er Horror und 80er B-Movie-Postern zum Leben erweckt wurde, ist die Personifizierung dieser Musik, auf die wir so stolz sind und deren Fackel wir führen. Bist du bereit, sie mit uns zu tragen?“

„Die größte Offenbarung, die der Britische Metal seit anderthalb Jahrzehnten erlebt hat“, schreibt Metal Rules und lobt ihren einzigartigen Cocktail aus Power, Geschwindigkeit, Aggression und gewaltigen Refrains. Wenn ihr wissen wollt, was euch erwartet, stellt euch das pure Armageddon vor! „Wir beschreiben uns selbst als ‚Laser Guided Riffs N‘ Hooks that Kill!‘ Wir sind schnell, laut, eingängig und wir sind gekommen, um zu bleiben“, sagt die Band und fügt hinzu: „Wir erheben Anspruch auf die Zukunft des Genres und haben alle Augen auf den Himmel gerichtet, bereit, wie ein Sprengkörper zu starten. Heavy Metal ohne Hemmungen, Entschuldigungen und Kompromisse!“

Die Geschichte reicht noch ein paar Jahre weiter zurück, als Bassist und führende Kraft Thomas Hewson im Sommer 2018 seine letzte Band verließ, mit dem Ziel, „die Band zusammenzustellen, die ich in meinem Kopf hatte, seit ich ein Kind war: Die ultimative Heavy Metal Band“. Er brauchte fast zwei weitere Jahre, um die besten Musiker zu finden, die seine Erwartungen erfüllen. Flyer wurden in Gitarrenläden und Metal-Bars ausgelegt, Social-Media Posts wurden durchgeführt. „Dann fand ich Craig als Sänger von Midnight Prophecy und das erste Mal, dass ich seine Stimme hörte, war ein Cover von 22 Acacia Avenue. Sobald der Song einsetzte, wusste ich, dass er für Tailgunner singen musste! Ich bin quer durch England gereist, um sie zu sehen – da hat er gemerkt, dass ich es ernst meine“, erinnert sich Hewson.

„Craig ist der beste neue Sänger im Heavy Metal“, bescheinigt der Bandleader seinem Vokalisten, der seit kurzem auch bei der deutschen Power Metal-Band Induction unter der Leitung von Tim Hansen, dem Sohn der Helloween– und Gamma Ray-Gitarrenlegende Kai Hansen, mitwirkt. „Ein Jahr später, im Vorfeld einer UK-Tournee, die Midnight Prophecy gebucht hatten, fragte Craig mich und Zach, ob wir einspringen könnten. Damals lernte ich Sam kennen – und spielte mit ihm. Wir wussten als Rhythmusgruppe sehr schnell, dass wir einen gemeinsamen ’sechsten Sinn‘ hatten. Ich war nicht bereit, zwei Mitglieder mit einer anderen Band zu teilen, aber an dem Tag, als Midnight Prophecy sich auflösten, verbrachte ich vier Stunden am Telefon mit Sam, und am Ende war er unser Schlagzeuger!“

In diesem Moment war Tailgunner geboren.

„Ich würde Tailgunner als eine Heavy Metal Band bezeichnen. Es gibt eine ganze Menge Speed Metal und auch Old School Power Metal“, sagt Hewson und nennt als seine Hauptinspirationen Helloween, Iron Maiden, Megadeth, King Diamond und Judas Priest. Die Liebe zu den 80ern ist in jedem Moment zu spüren. „Es war nie eine bewusste Entscheidung, ‚Old School‘ zu spielen, so sollte es klingen“, fügt der Bassist und Hauptsongwriter hinzu, der schon immer einen brennenden Ehrgeiz und eine unsterbliche Liebe zum Heavy Metal hatte. „Von dem Moment an, als ich als Kind AC/DC hörte, habe ich nie zurückgeblickt. Iron Maiden live zu sehen, als ich 12 Jahre alt war, war die einzige Bestätigung, die ich brauchte, um zu wissen, dass dies mein Lebensweg sein würde. Ich möchte, dass die Leute sich ermächtigt fühlen, wenn sie unsere Musik hören, das ist es, was großartiger Heavy Metal für mich tut. Musik sollte dir das Gefühl geben, dass du es mit der Welt aufnehmen kannst!“

Für die Aufnahmen zum Debütalbum Guns Fore Hire zogen Tailgunner Anfang 2021 mitten im Winter mit ihrem gesamten Equipment in eine alte viktorianische Kapelle aus den 1800er Jahren, umgeben von einem Friedhof. „Wir haben die meisten Aufnahmen mitten in der Nacht gemacht, auf dem Altar, nur mit Kerzen als Beleuchtung.“ Die zehn Tracks wurden von Olof Wikstrand von Enforcer gemischt und gemastert, eine weitere perfekte Ergänzung für Tailgunner. „Ich habe Olof zum ersten Mal bei einer Enforcer-Show im Jahr 2019 getroffen“, erinnert sich Hewson und fügt hinzu: „Ich wusste, dass er als Engineer arbeitet, sowohl bei Enforcer als auch bei anderen Platten. Ich habe mit ihm über eine Zusammenarbeit geplaudert, obwohl ich noch keine Band hatte! Es war mir sehr wichtig, mit Olof an meinem Debütalbum zu arbeiten. Er ist so etwas wie der Pate dieser Szene, die sich in den letzten 10-15 Jahren entwickelt hat und kennt sich im Heavy Metal Metier extrem gut aus. Außerdem ist der Sound der Enforcer-Platten, insbesondere From Beyond und Live By Fire – 2, meisterhaft!“

Kurzum, Tailgunner stehen für puren Heavy Metal für die Ewigkeit!

Tailgunner live:

23.06. UK – Wanlockhead – Wildfire Festival w/ Neonfly a.o.

06.07. UK – Wolverhampton – KK’s Steelmill w/ KK’s Priest & Paul Dio’Anno

17.10. UK – Newcastle – Trillians

18.10. UK – Edinburgh – Bannermans

19.10. UK – Glasgow – Audio

20.10. UK – Liverpool – The Outpost

21.10. UK – Manchester – Rebellion – Co-Headline w/ Eliminator

24.10. UK – Nottingham – The Sal

25.10. UK – Birmingham – Asylum 2

26.10. UK – Cardiff – Fuel

27.10. UK – London – The Black Heart

28.10. UK – Southampton – The Joiners

Tailgunner online:

www.facebook.com/tailgunnerhq

www.instagram.com/tailgunnerhq