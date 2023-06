Kvelertak: neue Single „Skoggangr“ inklusive Lyric-Video

Norwegens feinster Rock-Export, Kvelertak, der sich dem Punk, Black Metal und klassischem Rock verschrieben hat, ist zurück! Das neue Album Endling erscheint am 8. September über Rise Records/Petroleum Records.

Heute hat die Band das Lyric-Video zu Skoggangr veröffentlicht:

„Skoggangr war der erste Song, den wir für Endling geschrieben haben. Es ist ein Song über Helmut Von Botnlaus, dessen Lebensgeschichte und schriftliche Aufzeichnungen viele der Texte auf dem Album inspiriert haben“, erklärt die Band. „Alles spielt in der Heidelandschaft und Bergregion an der Südwestküste Norwegens, wo Helmut geboren wurde. Hier verbrachte er die meiste Zeit seines Lebens in der Abgeschiedenheit, lebte von dem, was die Erde ihm geben kann, und bekämpfte jeden, der versuchte, die umliegende Natur zu zerstören. Windrad- und Immobilienentwickler, aufgepasst!“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: