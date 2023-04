Kvelertak: veröffentlichen Video zu „Krøterveg Te Helvete“

Eure Lieblingsgruppe Kvelertak aus Norwegen, die sich dem Punk, dem Black Metal und dem klassischen Rock verschrieben hat, ist zurück! Ihr neues Album Endling erscheint am 8. September über Rise Records/Petroleum Records. Vorbestellen könnt ihr es HIER.

Als Vorboten hat die Band das Video zu Krøterveg Te Helvete veröffentlicht:

„Krøterveg Te Helvete is a celebration of the intolerable levels of hardships of being in a popular rock band in 2023!“ – Kvelertak.

Thematisch setzt das Album den Weg des von der Kritik gefeierten Albums Splid aus dem Jahr 2020 fort, indem es weiter in lokale Überlieferungen und Legenden eintaucht, Gitarrist Vidar Landa fasst es wohl am besten zusammen: „Auf Endling erzählen wir die Geschichten der aussterbenden und sterbenden Männer und Frauen Norwegens. Alte und neue Mythen, Kultur und Rituale werden zum Leben erweckt – Folklore, die nicht in das Konzept einer Fernsehserie passt. Wikinger und Trolle sind etwas fürs Fernsehen. Das hier ist die Realität.“

„Als die Sonne unterging, zu der Zeit, als die Ochsen losgebunden wurden und den Spuren von Rasmus Vardal folgten, kamen die Marodeure des Rocks wieder geritten und schrien Kielland ist tot, lang lebe Kielland„, unterstreicht die Band.

Endling Tracklist:

1. Krøterveg Te Helvete

2. Fedrekult

3. Likvoke

4. Motsols

5. Døgeniktens Kvad

6. Endling

7. Skoggangr

8. Paranoia 297

9. Svart September

10. Morild

