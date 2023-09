Kvelertak: veröffentlichen neue Single „Endling“ inklusive Lyricvideo

Kvelertak, die Band aus Norwegen, die sich dem Punk, dem Black Metal und dem klassischen Rock verschrieben hat, ist zurück! Ihr neues Album Endling erscheint am 8. September über Rise Records / Petroleum Records / BMG. Fans können es HIER vorbestellen.

Nun hat die Band das Lyric-Video zum Titelsong Endling veröffentlicht.

„Beginnend mit einer Gitarrenhook, die auch auf einer First Avenue-Show während einer US-Tour hätte aufgenommen werden können, und gipfelnd in einem Queen-ähnlichen Crescendo harmonischer Gitarrenleads, dient Endling als Requiem für zerstörte Natur und zerbrochene menschliche Schicksale aus unserer eigenen Zeit“, sagt die Band und gibt einen echten Einblick in den Song aus der Vogelperspektive! „Der silberzüngigen Moderne zu vertrauen, endet nur in einem Kofferraum voller Wut und unverbrauchtem Reichtum, der in einer Furche hinter dir auf deiner sicheren Reise über den Fluss Gjöll liegt.“

Thematisch knüpft das Album an das von der Kritik gefeierte Album Splid aus dem Jahr 2020 an, das von Stereogum gelobt wurde, MetalSucks, Kerrang!, Revolver, Invisible Oranges, Blabbermouth, Guitar World und vielen mehr – indem sie weiter in die lokalen Überlieferungen und Legenden eintauchen, obwohl Gitarrist Vidar Landa es am besten auf den Punkt gebracht hat.